Le Bloc et le NPD sortent grands gagnants des récents débats, selon un sondage

On s’attendait à ce que la série de débats télévisés entre les chefs de partis joue un rôle majeur dans la course électorale et les données d’un nouveau sondage Léger, publié au 29e jour de la campagne, confirment que le Bloc québécois et le Nouveau parti démocratique (NPD) ont effectivement réussi à en tirer profit.

À l’avant du peloton toutefois, rien à faire pour briser l’égalité qui persiste depuis le tout début de la campagne électorale entre le Parti libéral du Canada (PLC) et le Parti conservateur du Canada (PCC).

D’après les chiffres du sondage mené par Léger pour le compte de La Presse canadienne, rendu public mercredi, libéraux et conservateurs sont à égalité en tête avec 31 % des intentions de vote. Les deux partis ont cependant perdu chacun trois points à la suite du débat en français à TVA et celui en anglais de la Commission des débats des chefs.

Ceux qui en ont bénéficié sont le NPD, en hausse de quatre points avec 18 % des intentions de vote. En quatrième place, le Parti vert obtient la faveur de 11 % des électeurs sondés, tandis que le Parti populaire du Canada demeure loin derrière, à trois % d’appuis.

Au Québec, la tendance est tout autre puisque le Bloc québécois continue sur sa lancée. La performance du chef Yves-François Blanchet aux débats semble avoir convaincu de nombreux électeurs. Le Bloc a gagné neuf points et se trouve maintenant deuxième dans les intentions de vote au Québec avec 29 %, tout juste derrière les libéraux à 31 %, mais loin devant les conservateurs à 16 %.

Toujours selon les répondants du sondage, c’est le bloquiste Yves-François Blanchet qui serait sorti vainqueur du débat francophone à TVA (34 %), devant le libéral Justin Trudeau (25 %). Dans le cas du débat anglophone, c’est le néo-démocrate Jagmeet Singh qui serait sorti gagnant d’après 29 % des auditeurs, devant le conservateur Andrew Scheer (22 %) et M. Trudeau (20 %).

Ce sondage a été mené du 7 au 9 octobre auprès de 2150 électeurs sélectionnés parmi le panel en ligne de Léger. Il n’est pas possible de déterminer une marge d’erreur pour ce type de sondage puisque l’échantillon de répondants n’est pas probabiliste.