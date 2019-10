Le Québec s’immisce au débat des chefs

Le second débat de la campagne électorale se déroulait peut-être en anglais, mais le Québec s’y est taillé une place d’importance alors que la loi sur la laïcité a donné lieu à un des échanges les plus musclés de la soirée. Le chef libéral, Justin Trudeau, a pleinement assumé son intention de possiblement intervenir devant les tribunaux pour contester cette loi, au point de reprocher à ses adversaires de manquer de courage à cet égard.

« Je suis le seul ici à dire que oui, le gouvernement fédéral aura peut-être à intervenir parce que le gouvernement fédéral doit protéger le droit des minorités », a lancé M. Trudeau. Il s’en prenait à son rival néodémocrate Jagmeet Singh, à qui la modératrice venait de demander s’il ne piétinait pas ses principes seulement pour préserver ses appuis électoraux au Québec. « Pourquoi ne respectez-vous pas vos convictions en restant ouvert à une contestation ? », a poursuivi M. Trudeau.

M. Singh a plaidé que du seul fait qu’il porte lui-même des symboles religieux, il se bat « chaque jour de [s]a vie » contre la loi 21 et ce genre de discrimination. M. Trudeau est le seul à s’être attaqué à M. Singh sur cette question. Au contraire, le chef conservateur Andrew Scheer et la cheffe du Parti vert Elizabeth May ont tenu à féliciter M. Singh pour son combat pour l’acceptation de la diversité, faite avec « beaucoup de classe », selon M. Scheer.

Maxime Bernier a indiqué qu’au nom du respect de la Constitution, il ne contesterait pas une loi provinciale. M. Singh a pour sa part plaidé que Maxime Bernier n’avait pas sa place à ce débat. « Les commentaires que vous faites… C’est une chose de dire qu’on n’est pas d’accord avec quelqu’un, mais d’inciter à la haine, mettre en doute la stabilité mentale [de Greta Thunberg] démontre un manque de jugement. »

L’environnement divise

Autres échanges animés de la soirée: la part du débat sur les questions autochtones a vite dérapé pour porter sur les projets énergétiques en territoire autochtone et la position de M. Scheer qui affirme qu’il consulterait les communautés, mais s’assurerait néanmoins de faire construire des projets d’oléoduc. Le chef bloquiste Yves-François Blanchet a dénoncé le corridor énergétique souhaité par M. Scheer que le chef conservateur imposerait, selon lui, aux Québécois en invoquant les pouvoirs que lui confère « votre Constitution, pas la mienne ». M. Scheer a rétorqué que les Canadiens devraient cesser d’acheter leur pétrole aux États-Unis et se le procurer plutôt au Canada. « J’ai fait mon choix », a argué le chef conservateur. « Vous l’avez fait, en effet. Et le Québec fera le sien », lui a renvoyé M. Blanchet.

Andrew Scheer s’est aussi mérité les remontrances de Maxime Bernier, qui l’a accusé de ne pas avoir « le courage d’utiliser la Constitution pour s’assurer qu’on ait des oléoducs pour l’unité et la prospérité de notre pays ».

Elizabeth May s’en est quant à elle prise à Justin Trudeau. « La science est claire: votre cible est un engagement à échouer. C’est pour ça qu’il est si atteignable et réalisable. Et vous avez acheté un oléoduc. » Le chef libéral lui a rétorqué qu’« un slogan n’est pas un plan. Nous en avons fait plus en quatre ans que tout autre gouvernement ». Une allégation qu’ont rejetée en coeur tous les autres chefs. « Ce n’est pas vrai », a répliqué Mme May. « Juste parce que vous répétez quelque chose sans relâche, ça ne veut pas dire que ça devient vrai », a balancé M. Scheer. « C’est bien que vous l’appreniez, M. Scheer », a renvoyé M. Trudeau, en se méritant les rires du public. Ce qui a mené Jagmeet Singh à lancer aux électeurs : « Vous n’avez pas besoin de choisir entre M. Délai et M. Déni. Il y a un autre choix. »

Elizabeth May a pour sa part plaidé pour l’élection d’un gouvernement minoritaire dans lequel elle et sa députation auraient un rôle à jouer. « De grâce, mon dieu, faites qu’il n’obtienne pas une majorité cette fois parce que vous ne tiendrez pas vos promesses », a-t-elle lancé au sujet de M. Trudeau. « M. Scheer, avec respect, vous ne serez pas premier ministre. La question est: sera-ce une majorité pour M. Trudeau ou une minorité pour M. Trudeau ? Élire des députés verts est la meilleure garantie des Canadiens d’obtenir le gouvernement qu’ils souhaitent. »

Mme May en a aussi profité pour sommer M. Blanchet, en vain, de clarifier sa position sur le projet de gazoduc GNL — qu’a appuyé le chef, mais auquel s’opposent de jeunes bloquistes.

M. Singh a reproché à M. Trudeau de s’être moqué d’une manifestante de la communauté autochtone de Grassy Narrows qui déplorait que l’eau de la réserve soit contaminée au mercure. « Parce qu’il est un imposteur », a scandé M. Scheer.

C’est un thème que M. Scheer a d’ailleurs repris à quelques reprises. Sans surprise, il s’en est pris à Justin Trudeau à chaque occasion. D’entrée de jeu, son premier commentaire a justement été de reprocher au chef libéral de porter des « masques »: le masque de la réconciliation autochtone alors qu’il congédie sa ministre autochtone, le masque du féminisme ou encore celui du défenseur de la classe moyenne. « Monsieur Trudeau, vous êtes un imposteur. Vous ne méritez pas de diriger ce pays. » La structure du débat n’a mené qu’à quelques débats à six. Autrement, les chefs s’affrontaient toujours l’un contre l’autre, ce qui fait que les cibles de critiques n’ont souvent pas eu l’occasion de répliquer.

Pour sa part, Maxime Bernier s’est attaqué à M. Scheer, mais aussi à Mme May — à qui il a reproché ses « politiques socialistes » dignes du Venezuela — et à M. Singh. À M. Scheer, il a reproché de ne pas être un « vrai conservateur » parce qu’il ne s’engage pas à éliminer rapidement les déficits ou le système de gestion de l’offre. M. Scheer a répliqué du tac au tac que son rival « prétend être quelqu’un qu’il n’est pas ». « Je ne suis pas certain avec quel Maxime Bernier je débats ce soir. Est-ce le Maxime Bernier des années 1990 qui était séparatiste ? Est-ce le Maxime Bernier qui a été ministre responsable de la distribution de l’aide aux entreprises ? Le Maxime Bernier qui a défendu la gestion de l’offre quand ça faisait son affaire ? »

Yves-François Blanchet est resté souvent en retrait. Il a toutefois profité de sa tribune pour s’en prendre aux médias anglophones qui ont qualifié de raciste sa déclaration de clôture du débat de TVA invitant les gens à voter pour un parti qui leur « ressemble ». Cette formule a été traduite en anglais par un mot faisant référence à l’image de la personne. « Je vais vous rappeler qu’en 2011, exactement la même phrase a été dite par [le chef libéral de l’époque] Michael Ignatieff, et en 2015, la même phrase a été dite par [le chef du NPD de l’époque] Thomas Mulcair. »