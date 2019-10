Une logique et ses limites

Dans une campagne électorale marquée par des annonces visant souvent des objectifs similaires, les conservateurs se sont distingués cette semaine avec un engagement contrasté : couper 25 % dans l’aide internationale et réduire des deux tiers la liste des pays bénéficiaires. Explications.



L’affirmation frappe : « Justin Trudeau continue à envoyer des centaines de millions de dollars d’impôt des Canadiens à des pays riches et à des dictatures étrangères », a soutenu Andrew Scheer mardi.

Sur la base de cette interprétation des tenants et aboutissants de l’aide internationale, le chef conservateur a proposé un régime draconien. Le plan du Parti conservateur préconise de couper 25 % des fonds destinés à l’aide étrangère (ce qui représente 1,5 milliard), de cesser de financer tout pays dont l’Indice de développement humain (IDH) est supérieur à 0,6, et defaire de même pour les « pays hostiles » aux « valeurs canadiennes ».

Les vérifications faites par Le Devoir montrent qu’un gouvernement Scheer réduirait à une cinquantaine de pays (les plus pauvres de la planète) la liste des bénéficiaires de l’aide canadienne. L’an dernier, plus de 140 pays ont reçu des fonds.



En établissant la ligne de qualification à un IDH de 0,6, c’est dire que le Canada couperait tout financement à des pays comme le Congo, la Bolivie et le Laos. La liste des pays qui seraient exclus comprend des bénéficiaires importants comme la Jordanie (qui a reçu 133 millions du Canada l’an dernier), le Bangladesh (132 millions), l’Irak (106 millions), le Liban (89 millions) et l’Inde (65 millions).

133 millions C’est l’aide internationale dont serait privée la Jordanie selon ce plan.

Qu’est-ce que l’IDH et que vaut-il ?

Développé en 1990, c’est un outil de référence utilisé par l’ONU pour classer les pays selon trois « dimensions fondamentales du développement humain » : l’espérance de vie à la naissance, la durée moyenne de scolarisation et le revenu national brut. L’IDH est considéré comme étant « faible » lorsqu’il se situe en deçà de 0,55, « moyen » quand il se retrouve entre 0,55 et 0,7, puis « élevé » lorsqu’il se situe entre 0,7 et 0,8.

Dans son rapport annuel 2018, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) soutient que « le classement des pays en fonction de l’IDH a révolutionné le débat sur le développement et est venu remplacer le revenu par habitant en tant que seul indicateur de l’avancement du développement ».



On mentionne toutefois aussi qu’au « fil des ans, des indices supplémentaires ont été élaborés afin de rendre compte d’autres dimensions du développement humain, permettant ainsi de reconnaître les groupes laissés de côté par le progrès ». Trois nouveaux indices ont été développés en 2010 pour « observer la pauvreté, les inégalités et l’autonomisation des femmes sur plusieurs dimensions du développement humain ».

132 millions C’est l’aide internationale dont serait privé le Bangladesh selon ce plan.

En ne retenant que les pays qui ont un IDH de 0,6 et moins, les conservateurs atteindraient-ils leur objectif d’« axer l’aide étrangère du Canada sur les pays qui en ont le plus besoin » ?

Oui et non, répond François Audet, directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaire, de même que de l’Institut d’études internationales de Montréal. « Je ne crois pas qu’un seul pays octroie de l’aide sur la simple base de l’IDH, dit-il. C’est un facteur parmi d’autres, mais ce n’est jamais le seul facteur. »



Les pays qui resteraient sont assurément les plus pauvres de la planète : une grande part de l’Afrique, Haïti, l’Afghanistan… Mais ce faisant, on laisserait aussi de côté des pays aux prises avec des problèmes réels, fait valoir François Audet — qui estime tout de même que l’aide canadienne est actuellement « trop éparpillée ».



« Les conservateurs semblent avoir une conception tout à fait maladroite de la manière dont l’aide est gérée, pense-t-il. Si on ne se fie qu’à l’IDH, on ne comprend pas que le monde n’est pas que des frontières. Quand on regarde la liste des pays au-dessus du seuil de 0,6 et qui reçoivent actuellement du financement, on va trouver plusieurs pays qui soutiennent des populations déplacées. Et si on leur coupe le financement, ultimement, on va aggraver le problème : les populations qui n’auront pas d’aide vont bouger de nouveau… »

106 millions C’est l’aide internationale dont serait privé l’Irak selon ce plan.

Peut-on dire que le Canada « envoie de l’argent à des dictatures » ?

« En suggérant ça, on floue la population avec de mauvaises informations, pense François Audet. Ce ne sont pas les pays tortionnaires qui reçoivent du financement : l’argent va toujours aux ONG (organisations non gouvernementales) ou à l’ONU, qui servent les populations civiles victimes de ces régimes. On n’envoie pas d’argent dans les coffres de ces États. »

M. Audet rappelle que « ça prend un cahier de charge [du gouvernement] qui indique que tant de ressources ont été canalisées dans tel territoire. Mais c’est troublant qu’on fasse croire que le Canada fait des chèques en blanc à la Corée du Nord, par exemple ».

De la même manière, si le Canada aide officiellement la Jordanie (qui a un IDH de 0,73), « c’est de l’argent qui est envoyé aux organisations humanitaires qui aident les millions de réfugiés syriens et irakiens qui sont captifs de la guerre et qui fuient leur pays ».

89 millions C’est l’aide internationale dont serait privé le Liban selon ce plan.

Donne-t-on vraiment du financement à des pays comme l’Italie, le Mexique ou l’Argentine, comme l’a souligné Andrew Scheer cette semaine ?

Oui, en tout, 10 millions ont été donnés à ces trois pays l’an dernier. Pourquoi donc ? « Lorsque des pays comme ceux-là reçoivent de l’argent du Canada, c’est très souvent en fonction de considérations humanitaires exceptionnelles et très souvent pour soutenir la Croix-Rouge internationale, qui assure des opérations d’urgence, relève M. Audet. Ça devient un outil diplomatique fondamental, qui dépasse la notion d’IDH. »