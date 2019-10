Des jeunes bloquistes en porte-à-faux avec leur chef

Le refus de Yves-François Blanchet de s’opposer à la construction d’un 3e lien routier à Québec et au projet de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay indispose certains jeunes militants du Bloc québécois. Ceux-ci estiment que leur chef ne fait pas preuve de cohérence.

Le chef du Bloc québécois aime répéter que son parti est « plus vert » que le Parti vert d’Elizabeth May. Mais Yves-François Blanchet refuse de condamner un éventuel 3e lien entre les deux rives du Saint-Laurent à Québec au motif que ce débat « appartient au gouvernement du Québec ». « Sur le fond et sur le principe, le Bloc québécois n’est pas contre le 3e lien », a-t-il déclaré il y a 10 jours.

Quant à GNL Québec — un projet de gazoduc de 750 kilomètres qui traverserait la province, de l’Ontario jusqu’à une usine de liquéfaction à Saguenay —, M. Blanchet a expliqué en entrevue avec Céline Galipeau à Radio-Canada jeudi que cela relève « de la juridiction de Québec » et qu’il n’interférera pas, même s’il s’attend à ce que le BAPE « dise que ce n’est pas un beau projet ». « J’ai été ministre de l’Environnement du Québec, j’ai été le ministre responsable du BAPE. Est-ce que moi, je vais aller désavouer le BAPE avant qu’il dépose son rapport ? »

Les jeunes militants de M. Blanchet ne sont pas totalement du même avis. Dans un groupe de discussion fermé sur Facebook auquel Le Devoir a eu accès, près d’une vingtaine de militants se sont vidé le coeur.

« Franchement, comment peut-on se prétendre pro-environnement tout en refusant de se prononcer contre le gazoduc de GNL Québec (Énergie Saguenay) et contre le 3e lien ? », a écrit Olivier Lacelle, un ancien attaché politique du député Mario Beaulieu. « On peut très bien dire : “En ce qui nous concerne, nous croyons que ces projets sont incompatibles avec les objectifs de réduction des GES, mais la décision finale appartient au peuple québécois et aux communautés locales”. Ça demande évidemment un minimum de courage politique. » M. Lacelle a refusé de parler au Devoir.

Julien Gaudreau a pour sa part écrit que le 3e lien était « un projet de jambon ». « C’est terrible. À Québec, c’est du suicide pour le Bloc, la position sur le 3e lien. » M. Gaudreau estime que ce serait un « dangereux précédent » que de « respecter toutes les positions d’un gouvernement majoritaire » au motif que le Bloc québécois doit se faire défenseur de l’Assemblée nationale. M. Gaudreau a été, sur la scène provinciale, président d’Option nationale. Il n’a pas répondu aux messages du Devoir.

De son côté, Jean Guillemette écrit que « le Bloc est dans la même situation que les autres partis canadiens, mais à plus petite échelle ». D’un côté, explique-t-il, il veut conserver les votes de ceux qui appuient ces projets, tandis que de l’autre, il ne veut pas s’aliéner les militants écologistes. M. Guillemette est encore présenté comme le secrétaire du Forum jeunesse du Bloc québécois (FJBQ, l’aile jeunesse du parti) sur le site Internet de l’organisation. Il n’a pas répondu à notre message.

Un autre bloquiste, Thierry Vadnais-Lapierre, l’approuve en disant que le Bloc aurait besoin d’être « constant » puisqu’« on se présente comme le parti qui ne parle pas des deux bords de la bouche ». M. Vadnais-Lapierre oeuvre actuellement à la campagne du candidat bloquiste Yves Perron dans Berthier–Maskinongé.

Au téléphone, M. Vadnais-Lapierre soutient que le FJBQ « n’était pas d’accord » avec GNL et que lui personnellement « était d’accord avec le Forum jeunesse ». Il tient néanmoins à adoucir ses propos. « Je ne suis pas mal à l’aise [avec la position du chef]. Je suis prêt à attendre de voir les études [du BAPE]. »

Le président du Forum jeunesse, Philippe Lavoie, a refusé de parler au Devoir. Il s’est contenté d’écrire qu’il était faux d’affirmer que le FJBQ avait officiellement pris position contre GNL. Il n’a pas voulu confirmer ou infirmer l’information selon laquelle le Forum jeunesse aurait contacté l’équipe du chef Blanchet pour le convaincre de changer de position sur ce dossier et celui du 3e lien.

Une candidate aussi ?

Vendredi, la candidate bloquiste dans Québec Christiane Gagnon, qui a déjà été députée à Ottawa, s'est finalement prononcée contre le 3e lien à Québec. La candidate bloquiste dans Saint-Jean, Christine Normandin, a aussi participé à cet échange Facebook. « Christine Normandin la citoyenne est définitivement contre ce projet [de 3e lien], mais Christine Normandin la candidate à une élection fédérale, celle qui milite en faveur du respect des compétences du Québec […] trouve difficile de venir dire à Québec quoi faire. »

En entrevue, Mme Normandin ajoute qu’elle trouverait incohérent de se prononcer sur un projet de gazoduc avant que les instances réglementaires indépendantes aient terminé leur évaluation. Elle est donc à l’aise avec l’attentisme d’Yves-François Blanchet.

Pour sa part, François Leroux écrit que « le projet GNL Québec est un vrai scénario de film d’horreur. C’est ridicule, stupide et tellement dangereux, je ne comprends pas pourquoi on ne se positionne pas là-dessus, on n’a rien à perdre ». En entrevue, il réitère son opposition, mais dit appuyer la stratégie de son chef. « On pourrait peut-être être un peu plus clair, mais notre position a du sens », conclut-il.

Ironiquement, pendant l’échange Facebook, une militante et ancienne employée du Bloc québécois a invité les participants à plus de retenue dans l’éventualité où les entrées tomberaient entre les mains de journalistes. Ce à quoi un militant a répondu : « Ça pourrait être salutaire ».

Invité à commenter ces critiques de jeunes militants, le Bloc québécois s’est contenté de dire par courriel que « c’est tout à fait naturel d’avoir des inquiétudes par rapport au projet GNL et au 3e lien. Par contre, notre parti politique oeuvre strictement sur la scène fédérale et notre position est que c’est à Québec de décider. »

Avec Marie Vastel