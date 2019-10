Andrew Scheer au coeur des attaques durant le premier débat des chefs

Le premier débat des chefs aura souvent placé Andrew Scheer dans les câbles mercredi soir : que ce soit par rapport à ses positions sur des enjeux sociaux ou sur la question environnementale, il a essuyé de nombreux coups de la part de ses trois adversaires qui ont tenté de dépeindre le chef conservateur comme étant en porte-à-faux avec les valeurs québécoises.

Questionné dès le début du débat présenté à TVA (un face-à-face qui n’était pas terminé au moment d’écrire ces lignes), M. Scheer a refusé d’indiquer s’il endossait le droit des femmes d’interrompre une grossesse non désirée, comme le lui a demandé à répétition son adversaire libéral.

« Tu te caches à chaque réponse », a lancé Justin Trudeau à son rival conservateur, qui a évité de dévoiler sa position personnelle sur la question, se limitant à dire que celle-ci était déjà connue. M. Scheer a répété la ligne qu’il martèle depuis le début de la campagne, à savoir que l’accès à l’avortement n’avait pas changé sous le précédent gouvernement conservateur de Stephen Harper et qu’il en resterait de même sous son leadership. « C’est normal d’avoir différentes perspectives sur les enjeux sociaux parce qu’il y a des perspectives différentes dans la population canadienne. […] Rien ne va changer sur l’accès. »

Vous êtes un hypocrite sur la question environnementale

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a pour sa part répété qu’il était en faveur du droit à l’avortement et des droits des communautés LGBTQ. Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a alors pris l’engagement de se montrer impitoyable sur la question de l’avortement. « Un député qui souhaiterait déposer un projet de loi pour limiter le droit des femmes à disposer de leur propre corps serait exclu du caucus immédiatement. Il n’y aura aucun compromis sur ce sujet. »

M. Trudeau en a conclu que M. Scheer n’était pas en phase avec les Québécois. « On est en train de voir qu’on est trois [partis] alignés sur les valeurs des Québécois et on a un quatrième, un Parti conservateur qui n’est pas aligné, ni avec les droits des femmes, ni le droit des LGBTQ. »

Aide médicale à mourir

Sur la question de l’aide médicale à mourir, le chef libéral a indiqué qu’il ne porterait pas en appel le récent jugement invalidant les dispositions actuelles limitant l’accès de cette aide aux seules personnes en fin de vie. « On va prendre des étapes, oui, pour changer la loi parce qu’on comprend que la société évolue », a répondu M.Trudeau. « Oui, nous allons réviser la loi au cours des prochains six mois. Nous n’irons pas en appel. »

Le chef conservateur, lui, a indiqué qu’il ferait tout le contraire et porterait la cause jusqu’en Cour suprême. « Je crois que c’est mieux d’avoir une décision finale pour donner au Parlement le cadre à l’intérieur duquel légiférer. Il faut en appeler de cette décision. » M. Singh et M. Blanchet, eux, ont indiqué qu’ils désiraient que la loi soit assouplie.

Sur la laïcité, M. Blanchet s’en est pris à M. Trudeau après que celui-ci a indiqué que « la grande menace qu’on voit à la laïcité de l’État, c’est justement les groupes d’extrême droite qui poussent un agenda anti-femmes, anti-avortement, anti-LGBT ». « Considérez-vous, a demandé le chef bloquiste, que 70 % des Québécois qui appuient cette loi ont une quelconque sympathie pour les groupes d’extrême droite ? »

Pipelines

Le thème environnemental a lui aussi mis M. Scheer en porte-à-faux avec ses trois adversaires, même si Justin Trudeau a aussi eu droit à sa part de critiques.

Jagmeet Singh a rapidement soutenu que le chef conservateur « ne comprend pas » le message porté par les jeunes manifestants réunis la semaine dernière par la marche pour le climat. « Vous allez imposer un pipeline au Québec, ce n’est pas acceptable », a-t-il dit, en faisant référence au projet de corridor énergétique des conservateurs.

Andrew Scheer a fait valoir que le corridor énergétique permettrait à Hydro-Québec d’exporter son hydroélectricité. M. Scheer a rappelé « que le véhicule le plus vendu au Québec est le F150 [une camionnette]. Les Québécois vont continuer à acheter du pétrole, et je préfère que ce soit le pétrole de chez nous que des États-Unis. »

Globalement, Andrew Scheer estime que « ce sera meilleur pour la planète si le Canada peut réduire ses émissions de GES dans un contexte global ».

Sur ce thème, Justin Trudeau a également été placé sur la défensive. « Comprenez-vous que les électeurs [qui ont voté pour le programme vert des libéraux en 2015] se sentent trahis » par la décision d’acheter le pipeline Trans Mountain ?, a demandé l’animateur Pierre Bruneau au chef libéral. « Je comprends tout à fait, a reconnu M. Trudeau. C’était une décision difficile. Mais le fait d’avoir acheté ce pipeline nous permettra de réinvestir tous les profits » pour favoriser la transition énergétique, a-t-il soutenu.

« Vous êtes un hypocrite sur la question environnementale », a lancé Andrew Scheer à Justin Trudeau.

En défendant son bilan, celui-ci a, à plusieurs reprises, soulevé le fait que « ce sont les gouvernements provinciaux conservateurs qui essaient de bloquer » la lutte contre la pollution. « Ce n’est pas Andrew Scheer qui va lutter contre les pétrolières. »

Quant à lui, Yves-François Blanchet a soutenu que son expérience comme ministre de l’Environnement dans le gouvernement Marois lui a fait comprendre qu’il ne veut plus « jouer dans le film de prendre de l’argent du pétrole pour essayer de réparer les dommages du pétrole », une allusion au projet d’exploration pétrolière à Anticosti.

La drogue ? Pas tout de suite

Sur la question de savoir si les partis étaient ouverts à décriminaliser toutes les drogues afin de combattre la crise des opioïdes, M. Trudeau a par ailleurs eu une réponse surprenante : « Pas tout de suite », a-t-il dit. Le chef conservateur, Andrew Scheer, s’en est emparé, y voyant la confirmation de ce qu’il soupçonne depuis des mois. « “Pas tout de suite.” C’est votre agenda. »

En réponse à cela, le chef libéral a reproché à M. Scheer de ne pas croire à l’utilité des sites d’injections supervisées. « Vous refusez la science qui dit qu’on peut sauver des vies. » M. Scheer a répliqué qu’il en allait de la consultation des citoyens. « Vous ignorez les inquiétudes des gens des communautés quand le gouvernement impose un site d’injection supervisée. Les familles, les mères, les pères veulent faire entendre leur voix. Avec votre système, il y a aucune opportunité pour les inquiétudes d’être considérées. »