Scheer veut rediriger l’aide internationale à domicile

Un gouvernement Scheer reverrait de fond en comble la présence du Canada sur la scène internationale, a annoncé le chef conservateur mardi. Principale mesure au programme : une réduction du quart des dépenses en aide étrangère, une somme qui serait plutôt investie pour « aider les Canadiens à améliorer leur quotidien ».

« Justin Trudeau a passé ces quatre dernières années à s’humilier et à humilier tous les Canadiens sur la scène mondiale avec son leadership faible et irréfléchi, a soutenu Andrew Scheer lors d’un point de presse en matinée. Les Canadiens méritent un premier ministre qui rétablira leur fierté et qui défendra toujours les intérêts du Canada dans un monde de plus en plus hostile. »

Le plan du Parti conservateur du Canada comprend quatre axes.

Réduction de 25 % des dépenses en aide étrangère. « Les sommes coupées seront celles présentement envoyées à des pays à revenu moyen ou élevé et à des dictatures hostiles », dit-on. « Justin Trudeau a fait le choix de dépenser de l’argent en Italie, au Mexique, au Brésil, en Argentine, a énuméré Andrew Scheer. Je fais d’autres choix. »

Au total, c’est près de 1,5 milliard qui ne quitterait plus le Canada, mais serait plutôt redirigé vers différentes mesures visant à « améliorer le quotidien » des Canadiens — dans le contexte de la campagne électorale, il faut comprendre que cet argent sert à financer les engagements des conservateurs.

Une autre portion de l’aide internationale — 700 millions — serait pour sa part rédigée vers les pays qui en ont le plus besoin, comme ceux de l’Afrique subsaharienne, a mentionné le chef conservateur.

Ce dernier a indiqué qu’il s’agit de modifier la liste des pays bénéficiaires de l’aide, pas de limiter les services que les organismes impliqués offrent : autrement dit, les organismes qui proposent de l’aide à l’avortement continueront d’obtenir du financement du Canada… à condition qu’ils opèrent dans les bons pays.

Renforcer les liens avec les « pays qui partagent les valeurs canadiennes ». M. Scheer a souligné que le gouvernement Trudeau « continue à donner 110 millions de dollars à l’Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA), une organisation ouvertement antisémite et corrompue qui est directement liée à l’organisation terroriste radicale qu’est le Hamas ». Les conservateurs en ont aussi contre les aides bilatérales « à des dictatures étrangères hostiles aux valeurs canadiennes comme l’Iran, la Corée du Nord et la Russie ».

Renforcer l’engagement du Canada envers les « alliances traditionnelles », et notamment envers l’Ukraine.

« Dépolitiser » le processus d’approvisionnement militaire.

Andrew Scheer s’est fait demander si ce repositionnement ne nuira pas aux chances du Canada d’obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU — le pays fait campagne en ce sens, et le vote doit se tenir en septembre 2020. « Les pays du monde entier savent ce que nous pouvons faire à l’échelle internationale, nous avons participé à de nombreux conflits, a-t-il répondu. Il est plus important pour moi d’aider les Canadiens à améliorer leur quotidien que d’obtenir l’appui des pays aux Nations unies. »

D’autres détails suivront.