Promesses et autres déficits chez les libéraux

Justin Trudeau fait le pari d’accumuler encore des déficits pour les quatre prochaines années. Car, si le Parti libéral compte faire des profits en taxant quelque peu les géants du Web et les biens de luxe, il promet en revanche aux électeurs toutes sortes de nouveaux investissements.

Un gouvernement libéral réélu délierait ainsi à nouveau les cordons de la bourse. La plateforme libérale dévoilée dimanche prévoit des déficits plus importants que ceux prévus dans le budget du mois de mars. Le déficit pour l’année 2020-2021 atteindrait maintenant 27 milliards de dollars — contre 19,7 milliards prévus — et il se chiffrerait au terme d’un mandat, en 2023-2024, à 21 milliards — contre 9,8 milliards prévus.

Le document libéral base ses estimations sur les projections du directeur parlementaire du budget (DPB). Celles-ci sont en fait plus conservatrices que les données du ministère des Finances — ce qui signifie que, si les libéraux s’étaient servis des chiffres du gouvernement, les déficits seraient légèrement moins élevés.

Au total, les libéraux prévoient 94 milliards de dollars de déficits en quatre ans. Justin Trudeau avait promis des déficits modestes en 2015, qui ont finalement été trois fois plus importants que prévu, et atteint 73 milliards au terme du premier mandat.

Le cadre financier de la plateforme libérale ne précise pas de date de retour à l’équilibre budgétaire. M. Trudeau ne l’a pas fait lui non plus, en point de presse à Mississauga.

« Les conservateurs sont ceux qui sont obsédés avec l’idée d’équilibrer le budget sur le dos des services aux Canadiens, sur le dos de l’éducation et de notre système de santé », a rétorqué le chef libéral. « Nous avons fait un choix très différent en 2015, de même que cette année, pour les quatre prochaines années. Nous choisissons d’investir pour les gens et leurs communautés, tout en demeurant responsables en s’assurant que le ratio de notre dette par rapport au produit intérieur brut continue de reculer chaque année. »

94 milliards C’est la valeur du déficit que prévoient les libéraux en quatre ans.

Pour se défendre de multiplier les déficits, les libéraux martèlent que ce ratio de la dette par rapport au PIB continuera de diminuer. Mais ils modifient le point de départ pour tracer cette diminution. Ainsi, alors que le budget 2019 prévoyait un ratio de 30,5 % en 2020-2021, celui-ci est maintenant revu à 30,9 % dans la plateforme libérale. En 2023-2024, les libéraux prévoient un ratio de 30 %, qui aurait cependant dû se chiffrer à 28 % en vertu du budget.

Emprunts à gauche

Au menu des revenus anticipés, Justin Trudeau compte imposer à compter de 2020 une taxe de 3 % aux géants du Web sur leurs recettes tirées de la vente de publicité et, surtout, celles tirées du partage de données de leurs utilisateurs — ce qui permet de cibler la publicité pour l’adapter aux habitudes de consommation de chaque internaute. Ottawa en tirerait 730 millions de revenus en 2023. M. Trudeau légiférerait aussi pour obliger les géants du Web et Netflix à offrir plus de contenu canadien sur leurs plateformes.

Les libéraux imposeraient en outre une taxe de 10 % à l’achat de biens de luxe, comme des voitures, des bateaux ou des avions privés, de plus de 100 000 $, ce qui rapporterait 621 millions de dollars au trésor fédéral en 2023. Et ils s’attaqueraient aux échappatoires fiscales, en limitant les dépenses qu’une entreprise peut déduire de ses revenus aux fins d’impôts — pour des recettes de 1,4 milliard en 2023.

Dans ces trois cas, le DPB note toutefois qu’il y a un « degré d’incertitude élevé » quant aux revenus qui peuvent être espérés.

Mais Justin Trudeau s’inspire, avec ces trois mesures, de demandes néo-démocrates de longue date. Et ses promesses de dépenses ratissent également dans les plates-bandes du NPD : salaire minimum de 15 $ l’heure pour les employés sous responsabilité fédérale ; assurance médicaments universelle ; aide aux études postsecondaires en bonifiant le programme de bourses et en permettant de suspendre le remboursement des prêts étudiants si le nouveau diplômé devient parent ou tant qu’il gagne moins de 35 000 $ par année (trois mesures pour lesquelles le Québec serait compensé).

Les libéraux bonifieraient aussi l’assurance-emploi en prolongeant les prestations de congé maladie de 15 à 26 semaines, en créant une prestation d’assurance carrière pour les employés dont l’entreprise ferme ses portes, de même qu’une nouvelle prestation pour les victimes de catastrophes naturelles. Toutes ces mesures seraient financées par la caisse d’assurance-emploi et les cotisations n’augmenteraient pas, mais diminueraient moins vite que promis.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a nié que la plateforme libérale soit réellement progressiste, en déplorant notamment que M. Trudeau promette encore simplement d’oeuvrer à instaurer l’assurance médicaments. « La plateforme n’a aucun détail sur comment financer les belles paroles de Justin Trudeau », ont déploré les néo-démocrates.

Dans une autre mesure qui rejoint celles du NPD, M. Trudeau souhaite que les contrevenants accusés de possession simple de drogue soient de facto dirigés vers des tribunaux de toxicomanie, plutôt qu’un juge, et envoyés en cure de désintoxication, afin de traiter ces cas comme un problème de santé plutôt qu’un enjeu criminel. Les libéraux se sont abstenus de parler de décriminalisation des drogues, à laquelle ils s’opposaient encore récemment.

Critiques à droite

Or, ce genre de mesure risque de faire tiquer les conservateurs, tout comme l’engagement libéral de couvrir, en vertu de leur assurance médicaments, les médicaments de santé reproductive ou sexuelle. Également, les libéraux rendraient criminelle toute thérapie de conversion qui vise les membres de la communauté LGBTQ. La plateforme réitère qu’un gouvernement libéral interdirait les armes d’assaut et précise que le fédéral disposerait de 200 millions de dollars pour racheter ces armes à leurs détenteurs.

Le Parti libéral promet en outre une série de mesures ciblées : 5000 nouvelles bornes de recharge pour les voitures électriques, l’obtention de la citoyenneté gratuite pour les résidents permanents, un chèque-cadeau de 200 $ aux enfants de 12 ans pour qu’ils aillent voir des productions cinématographiques et théâtrales canadiennes, l’aide juridique gratuite pour les victimes d’agressions sexuelles et une formation obligatoire pour sensibiliser les juges aux préjugés sur les agressions sexuelles et les minorités raciales.

Ce qui fait dire aux conservateurs que le coût des promesses libérales « augmente sans cesse ». « Justin Trudeau est prêt à dire ou à faire n’importe quoi pour être réélu », a dénoncé le député Pierre Poilievre, en prédisant des hausses d’impôt libérales pour rembourser toutes ces dépenses.



