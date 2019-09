Les verts veulent protéger les travailleurs avec une «taxe sur les robots»

Vancouver — Le Parti vert propose une « taxe sur les robots ». Sa cheffe, Elizabeth May, a indiqué dimanche que chaque fois qu’une entreprise remplacera un travailleur par une machine, un gouvernement vert obligera celle-ci à payer une taxe équivalant à l’impôt sur le revenu payé par l’employé licencié. Mme May a fait remarquer que le Canada était en voie de devenir un chef de file mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle, mais les besoins des travailleurs doivent être le point de mire des débats politiques sur cette question. Les revenus tirés d’une telle taxe seront investis dans des programmes d’éducation et de reconversion « afin que les travailleurs et les travailleuses puissent effectuer une transition équitable vers la nouvelle économie ».