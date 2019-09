Le NPD s’attaque à la violence chez les jeunes

Le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, a promis la mise sur pied d’un fonds de 100 millions de dollars afin de tenir les jeunes à l’écart du crime organisé, si sa formation est portée au pouvoir. M. Singh explique que cet argent serait investi dans des programmes parascolaires et des centres d’accueil pour permettre aux jeunes d’entrevoir un avenir plus prometteur. « Il y a un grand problème de violence dans les centres urbains, a-t-il déclaré en français. Tous les experts ont dit qu’on a besoin de faire des investissements dans la jeunesse parce qu’elle manque souvent d’espoir pour l’avenir. On veut s’assurer que les familles n’ont pas peur pour l’avenir, n’ont pas peur que peut-être leur enfant va être en mauvaise compagnie. » Le NPD s’engage également à investir dans les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent de la Gendarmerie royale du Canada.