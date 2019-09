Les libéraux prévoient un déficit de 21 milliards au bout d’un second mandat

Les libéraux ont dévoilé l’ensemble de leurs promesses dimanche et selon leurs calculs, un second mandat Trudeau conduirait au bout de quatre ans à un déficit budgétaire de 21 milliards de dollars. Le pourcentage de la dette fédérale serait alors de 30,2 % du PIB (produit intérieur brut).

Toutes les promesses de la plateforme ne sont pas chiffrées. Mais les libéraux comptent 56 milliards de dollars de dépenses en quatre ans et espèrent 25 milliards de nouveaux revenus.

« Les chiffres dans le document de la plateforme sont raisonnables », a soutenu Ralph Goodale, ministre et coprésident du Comité national de la plateforme libérale, lors d’un point de presse à Ottawa où il a dû, à répétitions, justifier l’absence de plan pour un retour à l’équilibre budgétaire.

Le ton général du document semble viser d’abord les électeurs ontariens. Plusieurs promesses libérales sont là pour attaquer les compressions du gouvernement de Doug Ford et, par ricochet, les conservateurs d’Andrew Scheer. Un certain nombre de projets demeurent flous pour les électeurs québécois qui devront attendre des négociations séparées entre un gouvernement Trudeau et un gouvernement Legault pour en connaître les retombées concrètes.

Il en va ainsi pour les nouvelles places en garderie, pour l’accès plus rapide à un médecin de famille, pour le remboursement plus facile d’une dette étudiante ou pour le droit des municipalités de parrainer directement des immigrants permanents dans le but de pallier la pénurie de main-d’œuvre.

« Il faut dire que plusieurs […] mesures existent au Québec parce que le Québec est un leader dans ces mesures-là… Alors oui, il va y avoir… des ententes asymétriques et on va travailler avec le Québec pour qu’il ait sa juste part », a déclaré Mona Fortier, l’autre coprésidente du comité de la plateforme libérale.

Elle n’a pas pu expliquer de quelle manière ces éventuelles négociations entre un Ottawa libéral et un Québec caquiste répondraient à la demande de François Legault de contrôle le nombre de nouveaux arrivants dans sa province.

Impôt sur les GAFA

En plus des engagements déjà annoncés depuis le 11 septembre, comme l’ambition d’arriver à un Canada carboneutre en 2050, le Parti libéral du Canada (PLC) présente dans son document « Avancer : un plan concret pour la classe moyenne » une série de nouvelles mesures à livrer.

Le PLC promet une « prestation d’assurance-carrière ». Un travailleur qui aura passé au moins cinq ans dans une entreprise avant que celle-ci ferme ses portes aura accès à un montant pouvant aller jusqu’à 15 900 $ sur deux ans, de l’argent qui sera accessible après la fin de ses prestations d’assurance-emploi.

Il promet un salaire minimum de 15 $ pour les employés d’entreprises de juridiction fédérale. Un nouveau gouvernement libéral installerait 5000 bornes de recharge supplémentaires à travers le pays pour les voitures électriques. Il construirait des logements abordables destinés aux anciens combattants.

Il n’attendrait pas les autres pays de l’OCDE pour imposer un impôt sur les recettes des GAFA, Google, Facebook et autres géants du Web, au Canada.

« Dans l’attente d’un consensus avec l’OCDE sur un mécanisme différent, nous allons créer un impôt de trois pour cent sur les recettes générées par la vente de publicité en ligne et les données des utilisateurs par les sociétés. C’est ce qu’on va mettre en œuvre dès 2020 », a détaillé Mme Fortier.

Et puis, un nouveau gouvernement libéral offrirait un cadeau de 250 $ à chaque enfant de 12 ans qui pourra dépenser cet argent au théâtre ou au musée. Les libéraux mettraient aussi en place un nouveau congé : une journée canadienne de la Famille.