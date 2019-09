Singh promet une aide financière de 30 millions pour BC Ferries

Jagmeet Singh a promis d’augmenter de 30 millions de dollars l’aide financière fédérale accordée à BC Ferries, une société de traversiers en Colombie-Britannique.

Il en a fait l’annonce à bord d’un navire qui assure la liaison entre Victoria et Vancouver. Selon M. Singh, cet investissement permettra de réduire les coûts de passage pour les familles.

Le chef néodémocrate courtisait l’électorat de la Colombie-Britannique pour une cinquième journée consécutive. Sa propre circonscription de Burnaby-Sud est située dans cette province.

« En Colombie-Britannique, beaucoup de gens se sentent comme négligés par le gouvernement fédéral. Ils sont loin d’Ottawa. Il y a ce sentiment que les libéraux et les conservateurs ne s’inquiètent pas des enjeux qui touchent les gens qui habitent en Colombie-Britannique. »

M. Singh doit s’entretenir samedi après-midi avec l’écrivaine Rupi Kaur.

Jusqu’à présent, il a surtout mené campagne en Ontario et en Colombie-Britannique. On ne l’a pas encore vu en Alberta, en Saskatchewan, à Terre-Neuve-et-Labrador et sur l’Île-du-Prince-Édouard, mais il a promis de se rendre dans chacune de ces provinces avant la date du scrutin.