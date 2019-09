Singh propose un plan de protection côtière

Ottawa — Jagmeet Singh était sur les rives de l’île de Vancouver vendredi pour annoncer qu’un gouvernement néodémocrate créerait un fonds de protection côtière de 40 millions de dollars, afin de protéger le saumon sauvage, soutenir la garde côtière et retirer de l’eau les navires abandonnés. Le lieu choisi n’était pas fortuit : les citoyens de la région craignent l’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain, qui ferait augmenter de sept fois le nombre de navires pétroliers qui navigueront entre l’île et le continent. M. Singh en a profité pour reprocher une fois de plus au chef libéral, Justin Trudeau, d’avoir non seulement approuvé l’agrandissement, mais également acheté l’oléoduc lui-même pour s’assurer que le projet soit mené à terme. En cette journée de grève pour le climat, le chef néodémocrate s’est fait demander s’il cesserait progressivement d’ici 2035, comme le Parti vert, la production d’hydrocarbures au pays. M. Singh n’a pas répondu. « Notre plan pour l’avenir du Canada est un plan où nous n’utilisons plus le carbone comme combustible », s’est-il contenté d’indiquer.