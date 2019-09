Scheer promet des infrastructures routières

Ottawa — Le chef conservateur souhaite réduire le temps que les Canadiens perdent au quotidien pour se rendre au travail. Andrew Scheer a répété vendredi qu’un gouvernement conservateur financerait le projet de troisième lien entre Québec et Lévis, de même qu’un remplacement de tunnel en Colombie-Britannique et un prolongement de ligne de métro à Toronto. M. Scheer argue qu’il donnerait la priorité, s’il est élu, aux projets d’infrastructures qui permettront aux citoyens de rentrer plus rapidement chez eux plutôt que de passer des heures en voiture ou en métro. Car 1,5 million de Canadiens affirmaient en 2016 mettre plus d’une heure pour aller travailler, selon les données de Statistique Canada citées par les conservateurs. Andrew Scheer, qui n’a pas pris part aux marches pour le climat vendredi, s’est fait demander s’il commettait une erreur en promettant de financer des projets d’infrastructure routière au même moment où des milliers de citoyens réclament le contraire pour contrer les changements climatiques. « Pas du tout », a-t-il rétorqué. « Parce que quand on réduit le temps que les gens doivent passer dans l’auto pendant leur trajet vers le travail ou la maison, ça va réduire les émissions de GES aussi », a-t-il plaidé, en rappelant qu’il financerait également le transport en commun.