Une histoire sur le bout de la langue

Au Canada, « toutes les législatures des provinces ont légiféré contre le français », rappelle François Larocque, professeur de droit à l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de la francophonie en droits linguistiques.

En 1867, Londres adopte le British North America Act (BNA), une loi qui tient lieu de constitution à la colonie canadienne. Ce document reconnaît, en principe, l’usage de deux langues au pays des érables : le français et l’anglais. Dans les faits, le français ne va cesser de perdre du terrain, en raison de mesures légales qui sont prises contre son usage et sa perpétuation.

Le politologue Guy Bouthillier, ancien porte-parole du MouvementQuébec français de 1984 à 1993, rappelle que, pendant des décennies, le rêve des Canadiens français a été de voir l’État fédéral assurer à tous la possibilité de vivre dans leur langue, au minimum en regard des affaires du gouvernement.

Passez à la banque

« Des choses qui nous paraissent aujourd’hui toutes petites prennent, à l’époque, des proportions considérables, explique le politologue. C’est le cas, en 1927, de la parution d’un premier timbre poste bilingue, paru à l’occasion du 60e anniversaire du BNA. Ce timbre affirme, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, que le Canada est, du moins en théorie, un pays bilingue. Mais rien n’indique, au moment de la parution de ce timbre, que ceux qui suivront seront aussi imprimés dans les deux langues ! C’est très timide comme avancée. La même chose se reproduit avec la création de la Banque du Canada au milieu des années 1930. Dans quellelangue seront imprimés les billets ? Grave question à l’époque ! »

Deux séries de billets de banque seront d’abord imprimées, une en français, l’autre en anglais. « Comment gérer qui se retrouve avec quels billets ! » Quand Mackenzie King décide que les billets seront désormais imprimés dans les deux langues, les Canadiens français voient là une autre victoire symbolique.

« Il y aura, plus tard, les mêmes débatspour que le gouvernement fédéral émette des chèques bilingues. Pour le Québec, la question de cette reconnaissance tient lieu de revendication au droit à une existence nationale autant qu’à l’expression inquiète d’un refus de l’assimilation, rappelle Guy Bouthillier. Mais il y a toujours eu une forte résistance aux avancées d’un bilinguisme institutionnel. »

Dans l’Ouest canadien, on se demande par exemple si ce qu’on fait pour le français on ne devra pas l’accorder aussi à d’autres langues, puisqu’il existe dans cette portion de la fédération plusieurs groupes linguistiques différents.

Les avancées, au final, apparaissent bien minces, tandis que des lois des différentes législatures provinciales continuent d’interdire ou d’entraver fortement la place du français en des lieux où, pourtant, des communautés françaises existent de longue date. Faut-il encore espérer d’avancées qui vont à la rapidité de la tortue ? C’est « trop peu, trop tard », écrit André Laurendeau dans un éditorial célèbre publié le 20 janvier 1962 dans les pages du Devoir, où il réclame une grande enquête du gouvernement fédéral sur le bilinguisme. Cette enquête verra le jour sous le nom de Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Et ce sera Laurendeau qui en assurera la coprésidence, en compagnie de Davidson Dunton.

Le rêve trahi d’André Laurendeau

Afin de réformer le Canada pour que les citoyens s’y sentent des citoyens à part entière, André Laurendeau imaginait des réformes qui dépassaient de beaucoup le seul statut bilingue, explique Valérie Lapointe-Gagnon, professeure d’histoire à la Faculté Saint-Jean de l’Université d’Alberta. « Il entrevoyait comme remède à lasituation du pays une réforme constitutionnelle plus large. Il voulait reconnaître au Québec un statut spécial », comme coeur de la société canadienne-française. « Il y avait chez Laurendeau une volonté de repenser les rapports de force, de redonner un sentiment de fierté au Canada français. »

Au cours de l’année 1967-1968 s’ouvre une fenêtre de possibilités susceptibles de changer le rapport de force qui prévaut, estime la professeure Lapointe-Gagnon. « Mais la fenêtre va vite se refermer. La mort de Laurendeau, en 1968, laisse un grand vide. »

L’homme qui le remplace à la commission, Jean-Louis Gagnon, voit dans le bilinguisme un levier majeur pour changer le Canada alors que Laurendeau ne le considérait que comme un instrument secondaire. « Laurendeau voyait deux grandes sociétés d’accueil au Canada », pleines et entières. Laurendeau conçoit que le problème des langues au Canada ne sera jamais réglé si on n’accepte pas de donner plus de poids au rôle sociologique du Québec.

« Pierre Elliott Trudeau a laissé vivre la commission, mais il n’a pas soutenu ses recommandations jusqu’au bout. Le dernier livre des travaux ne paraîtra pas. » Si bien, constate l’historienne, que le problème auquel faisait face la commission Laurendeau-Dunton n’a fait que s’aggraver après coup.

Selon François Larocque, de l’Université d’Ottawa, « les recommandations de la commission Laurendeau-Duntonallaient beaucoup plus loin que la Loi sur les langues officielles adoptée par Trudeau. On voulait par exemple faire d’Ottawa un district bilingue, qui relèverait du gouvernement. L’Ontario et le Nouveau-Brunswick auraient été officiellement bilingues. Mais le plan de Trudeau était déjà en place. Ça semble d’ailleurs un peu arrangé avec le gars des vues, cette Loi sur les langues officielles : elle était déjà prête à être adoptée alors que la commission arrivait à sa fin. »

« Trudeau va faire de la Loi sur les langues officielles son projet, sa réponse à la montée du mouvement indépendantiste au Québec », explique le politologue Guy Bouthillier. Avec l’adoption d’une Loi sur les langues officielles, Pierre Elliott Trudeau fait plaisir à bien des francophones hors Québec. « Il répondait à une vieille demande », mais en limitant sa portée.

Un Commissariat aux langues officielles est créé en 1970. La refonte de la Loi sur les langues officielles, consécutive à l’adoption en 1982 d’une Charte des droits et libertés, fait du principe du bilinguisme un trait constitutif du Canada, observe Linda Cardinal, professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Mais en pratique, présumer d’une relation symétrique entre anglophones et francophones ne va pas de soi, dit-elle.