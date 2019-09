Trans Mountain pour payer des arbres

Contre l’oléoduc, des arbres. Les retombées anticipées du pipeline Trans Mountain serviraient notamment à investir trois milliards sur 10 ans pour une initiative comprenant la plantation de deux milliards d’arbres au Canada, a promis vendredi Justin Trudeau, quelques minutes avant le départ de la grande marche pour le climat — à laquelle il participera.

Interrogé sur le paradoxe de cette mesure qui rappelle que son gouvernement a acheté l’oléoduc Trans Mountain, M. Trudeau a rappelé que les libéraux se sont « s’est engagés à investir tous les profits de l’oléoduc dans la lutte contre les changements climatiques ». Durant son point de presse à Montréal, il a dû défendre le bilan environnemental du gouvernement, objet de plusieurs critiques liées au dossier Trans Mountain.

« Je suis totalement d’accord » avec ceux qui disent que le Canada doit redoubler d’ardeur dans la lutte contre les changements climatiques, a dit Justin Trudeau. « Et c’est ce qu’on va faire », a-t-il promis. Le chef libéral sortait alors d’une rencontre avec la militante Greta Thunberg, qu’il a trouvée « extrêmement passionnée par le combat qu’elle mène ».

En cette journée dédiée à l’urgence climatique, le chef libéral a multiplié les commentaires indiquant qu’il est « à l’écoute », que le Canada « doit faire plus », que « la crise frappe à nos portes » et qu’on « n’a plus de temps à perdre ».

Dans cette optique, et parce que les « arbres peuvent extraire la pollution carbone de l’air en la stockant dans leurs racines, dans leur tronc et dans leurs branches », les libéraux proposent d’en planter deux milliards d’ici dix ans. Sur une base annuelle (200 millions d’arbres), ce serait une augmentation d’environ 33 % de ce qui se fait déjà chaque année (plus ou moins 600 millions d’arbres sont plantés, selon Ressources naturelles Canada). Quelque 3500 emplois saisonniers liés à la plantation d’arbres seraient créés.

Les libéraux estiment que cette mesure permettra d’éliminer 30 mégatonnes de gaz à effets de serre. M. Trudeau n’a pas répondu précisément à la question de savoir quel pourcentage de l’augmentation anticipée des émissions de GES découlant du projet Trans Mountain serait ainsi compensé.

Les trois milliards d’investissements — dédiés aux « solutions climatiques naturelles » — visent plusieurs objectifs, mais les libéraux n’ont pas ventilé leur effet. On parle de « travailler avec les provinces, les communautés autochtones, les municipalités » et d’autres intervenants pour « élaborer un modèle de partage des coûts afin de maintenir et d’augmenter la superficie du couvert arboré » au pays ; de lutter contre les infestations (comme celle de l’agrile du frêne) ; d’encourager des initiatives de reforestation post-catastrophes naturelles liées aux changements climatiques ; etc.