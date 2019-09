May paie ses promesses en annulant les subventions aux entreprises pétrolières

Le Parti vert a présenté mercredi matin une version chiffrée de sa plateforme électorale.



À Halifax, Elizabeth May s’est félicitée d’être la première des leaders des partis principaux à se prêter à pareil exercice. Elle a ainsi détaillé ce qu’un gouvernement vert dépenserait et où il trouverait ses revenus.



Ses chiffres ont été vérifiés par le Directeur parlementaire du budget, qui s’est penché sur les 24 promesses les plus chères du Parti vert.



Mme May qualifie ses promesses d’« audacieuses ». Elle prévoit néanmoins qu’un gouvernement vert arriverait à un budget équilibré en cinq ans.



« Dans un esprit de responsabilité et de transparence, nous invitons les Canadiens à examiner nos propositions de recettes et de dépenses », a-t-elle offert.



Elle croit pouvoir trouver tout l’argent nécessaire pour réaliser sa plateforme en réduisant les échappatoires fiscales et en mettant fin aux subventions aux entreprises pétrolières et gazières et aux grandes sociétés.



Elle calcule que la fin des échappatoires fiscales rapporterait 5 milliards aux coffres de l’État. L’annulation des subventions aux entreprises d’énergies fossiles équivaudrait à une économie de 3 milliards. Les verts auraient aussi l’intention de taxer les géants du web et estiment que cela rapporterait à l’an cinq de leur plan 1 milliard.



Mme May rappelle qu’un gouvernement vert n’irait évidemment pas de l’avant avec le projet d’oléoduc Trans Mountain. Si les 4,5 milliards payés par le gouvernement libéral ne sont pas récupérables, les verts estiment que de poursuivre ce projet coûterait entre 10 et 13 milliards supplémentaires, des milliards qu’un gouvernement vert ne dépenserait pas.



« On doit annuler l’oléoduc Trans Mountain », a rappelé Mme May.



« Nous ne récupérerons jamais ces 4,5 milliards. Ils en rient encore au Texas », s’est-elle désolée. « Nous sommes propriétaires de cet oléoduc et ça, ça ne changera pas. Mais pas question de dépenser 10 à 13 milliards de plus », a-t-elle déclaré.