Une aide pour les petites entreprises, promet Scheer

Thorold — Le chef conservateur a promis moins d’impôts et moins de règlements pour les petites entreprises. Andrew Scheer a promis de réduire la bureaucratie de 25 % en quatre ans au pouvoir. Il a également promis de faire disparaître deux règlements anciens pour chaque nouveau règlement imposé aux entreprises. Alors qu’on lui demandait, une fois de plus, comment il livrerait toutes ces baisses d’impôts en équilibrant le budget fédéral, M. Scheer a déclaré qu’il publiera bientôt tous les chiffres. « Nous avons dit qu’on va enlever les subsides pour les entreprises qui font beaucoup de profits et on va utiliser l’argent de ça pour payer les baisses d’impôts pour les petites entreprises », a-t-il dit, en attendant de donner tous ses calculs.