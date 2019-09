Trudeau veut atteindre zéro émission de GES en 2050

Un gouvernement Trudeau réélu engagerait le Canada vers un parcours qui lui permettra d’atteindre des émissions de GES nulles d’ici 30 ans. Le chef libéral a profité de la semaine d’action pour le climat pour faire une promesse ambitieuse, qui ne prévoit pas pour autant la fin de l’exploitation des énergies fossiles au pays.

Les libéraux veulent que le Canada emboîte le pas aux 65 autres pays qui ont pris le même engagement au Sommet des Nations Unies sur le climat à New York lundi.

Le communiqué de presse annonçant la volonté libérale note toutefois que « zéro émission nette signifie que malgré le fait que certains secteurs pourraient encore émettre de la pollution carbone, ces émissions seraient compensées par d’autres mesures, comme la plantation d’arbres » ou des investissements dans les technologies vertes.

Un gouvernement libéral légiférerait des objectifs de réduction de gaz à effet de serre contraignants à atteindre tous les cinq ans afin d’en arriver à des émissions nettes nulles d’ici 2050. Pour ce faire, il se baserait sur l’avis d’experts — des scientifiques et des économistes notamment — et mènerait des consultations avec les citoyens. Les libéraux plaident qu’ils dépasseront en outre leurs objectifs de réduction de GES prévus pour 2030. Mais le communiqué de presse présentant l’annonce libérale ne contient pas plus de détails.

Pour rassurer les provinces de l’Ouest et leurs travailleurs du secteur énergétique, Justin Trudeau leur promet par ailleurs de la formation et de l’aide pour se rediriger vers de nouveaux emplois.

Le chef conservateur Andrew Scheer et le premier ministre albertain Jason Kenney, lui aussi conservateur, risquent toutefois de dénoncer la promesse libérale et les conséquences qu’elle pourrait avoir pour l’industrie pétrolière.

« La planète brûle, les gens descendent dans la rue pour exiger des mesures plus énergiques pour lutter contre les changements climatiques », a cependant fait valoir Steven Guilbeault, qui se présente comme candidat libéral dans Laurier-Sainte-Marie à Montréal. « La science ne fait aucun doute, les preuves sont faites, et les Canadiens voient clair : nous devons agir maintenant et en faire plus afin de protéger notre environnement. Nos enfants et nos petits-enfants comptent sur nous. »

Justin Trudeau n’a pas encore indiqué s’il participerait à la grande marche pour le climat, vendredi à Montréal. Les chefs conservateur et néodémocrate, Andrew Scheer et Jagmeet Singh, n’y seront pas. La cheffe du Parti vert, Elizabeth May, y sera.