Six milliards pour une assurance médicaments universelle, promet Trudeau

C’est une vieille promesse néodémocrate : c’est maintenant aussi une promesse libérale de quelque six milliards. Justin Trudeau a confirmé lundi l’engagement des libéraux à mettre en place un régime d’assurance médicaments universel.



Le projet nécessitera des négociations avec les provinces… et Justin Trudeau s’est servi de cette contrainte pour multiplier les références au premier ministre ontarien Doug Ford (son point de presse était à Hamilton). « Il va falloir négocier avec les provinces, et la question devient donc : qui voulez-vous voir à la table pour négocier avec Doug Ford quand il s’agit de santé ? » a demandé à sept ou huit reprises Justin Trudeau.



Dans les grandes lignes, les libéraux promettent :

de mettre en place un « régime d’assurance médicaments universel pour que tous les Canadiens bénéficient de la couverture dont ils ont besoin en matière de médicaments » ;

d’établir des normes nationales claires en matière d’accès aux services de santé mentale ;

de « s’assurer » que chaque Canadien puisse trouver un médecin de famille (cinq millions n’en ont pas) ;

de mettre sur pied une Agence canadienne des médicaments pour négocier l’achat de ceux-ci.

« Nous reconnaissons que trop de Canadiens [près d’un million] doivent choisir entre payer leur épicerie et payer leurs médicaments, a indiqué Justin Trudeau. On a pris des mesures concrètes depuis quatre ans pour réduire le prix des médicaments à travers le pays. […] Mais il y a encore beaucoup à faire. »



Les libéraux prévoient investir pour cette mesure 750 millions en 2020-2021, et jusqu’à 1,75 milliard en 2023-2024. Le détail des coûts sera publié plus tard en campagne, a-t-on indiqué lundi. Globalement, il s’agirait d’un investissement de six milliards.



Voilà plusieurs mois que les libéraux jonglent avec l’idée de promettre un régime national d’assurance-médicaments. Le gouvernement Trudeau avait mis sur pied un Comité consultatif sur la mise en œuvre d’un régime d’assurance médicaments, qui a remis en juin son rapport final.



Les experts concluaient alors que le Canada devait mettre sur pied un régime universel : c’est à dire offert à tous les Canadiens, quelle que soit la province où ils habitent, et public, c’est-à-dire financé et administré entièrement par une autorité publique.