Scheer présente ses engagements envers les vétérans

Canoe Cove — Le chef conservateur, Andrew Scheer, a promis dimanche d’appuyer les anciens combattants en éliminant les retards dans les demandes de prestations dans un délai de deux ans s’il est élu. M. Scheer a expliqué qu’un gouvernement conservateur passerait par la voie législative pour veiller à ce que chaque vétéran soit traité avec respect et obtienne des services en temps opportun. Cet engagement nécessiterait de nouveaux investissements, reconnaît M. Scheer. Il s’est aussi engagé à créer un régime de retraite fiable, à remettre sur les rails certains projets commémoratifs et à mener une enquête indépendante pour avoir des réponses sur les membres des Forces armées canadiennes à qui on a administré de la méfloquine.