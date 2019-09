Les minorités en manque de visibilité

Si les partis politiques fédéraux ont réussi cette année à recruter assez de femmes pour atteindre le seuil minimal de la zone paritaire (40 %), ils demeurent loin du compte en ce qui concerne les minorités visibles : quelque 15 % des candidats sont issus de ce grand groupe, montre une recension faite par Le Devoir.

Seul le Nouveau Parti démocratique (NPD) s’approche d’un ratio de candidats issus des minorités visibles semblable — 21,6 % — à celui enregistré au pays par Statistique Canada. C’est aussi le seul parti à être dirigé par un membre de cette communauté, soit Jagmeet Singh.

Selon le dernier recensement, 22 % de la population canadienne appartient à une minorité visible. Officiellement, la définition de minorité visible retenue par Statistique Canada (et qui vient de la Loi sur l’équité en matière d’emploi) parle des « personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche ». On ne fait donc ici aucune distinction quant au lieu de naissance de la personne, à sa langue maternelle ou à son patronyme.

Derrière le NPD, on trouve à quasi-égalité les libéraux de Justin Trudeau (16,6 % des candidats) et les conservateurs d’Andrew Scheer (15,9 %). Quant au Parti vert du Canada, il se révèle très… blanc. Un peu moins de 10 % de ses candidats appartiennent à une minorité visible.

Le Bloc québécois — dont le slogan est « Le Québec, c’est nous » — fait théoriquement pire, avec 5 %. Il faut toutefois noter qu’au Québec, 11 % de la population appartient à une minorité visible.

Les libéraux et les néodémocrates avaient en 2019 des mesures spécifiques dans leurs processus d’investiture pour attirer davantage de candidats issus des minorités. Le chef libéral s’est d’ailleurs vanté vendredi matin d’avoir des « candidats de toutes sortes d’origines ». « On va continuer d’avoir un gouvernement et un parti qui ressemble au Canada », a-t-il dit.

Mercredi, la dernière recension du projet Vigie parité du Devoir montrait qu’il y avait 40,7 % de femmes parmi les candidats investis par les cinq grands partis fédéraux. Au Québec, ce ratio monte à 43,7 %. Dans un cas comme dans l’autre, c’est la première fois que le seuil de la zone paritaire est atteint pour une élection fédérale.