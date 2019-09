D’autres images embarrassantes pour Justin Trudeau ont surgi jeudi matin.



Le réseau de télévision Global a diffusé une courte vidéo qui semble dater de l’adolescence du chef libéral. On l’y voit le visage et les bras maquillés de noir.

Global News has obtained video showing Liberal Leader Justin Trudeau in blackface, the third instance of racist dress to come to light in 12 hours. Global's @MercedesGlobal, who broke this story, has more. #cdnpoli #elxn43



Full story: https://t.co/dUE5YnP3p3 pic.twitter.com/cEPUGBhydG — Globalnews.ca (@globalnews) September 19, 2019



« Nous pouvons confirmer que c’est bien lui, au début des années 1990 », a déclaré une porte-parole du chef libéral en campagne électorale.



Sur la vidéo qui n’offre que des images, pas de son, on voit le jeune Trudeau qui lève les bras et ouvre la bouche.



Mercredi en fin de journée, le magazine américain Time a dévoilé une photo qui, selon le média, a été publiée dans l’album de la West Point Grey Academy, une école privée de Vancouver, où Justin Trudeau a travaillé comme enseignant avant de se lancer en politique.



On y voit M. Trudeau le visage couvert de maquillage qualifié de brownface par Time.



Photo: Twitter / Time

Pluie de réactions

Réparer les pots cassés

Prêts à pardonner

À bord de son avion mercredi soir, le chef libéral s’est excusé pour cet épisode où, en 2001, il s’était déguisé pour une soirée costumée au thème des Mille et une nuits.« J’aurais dû savoir, même à cet âge-là, que je n’aurais pas dû faire ça, mais je l’ai fait et je m’en excuse profondément », a dit M. Trudeau. Au moment de la photo, il avait 29 ans.Il a profité de l’occasion pour admettre que lorsqu’il était étudiant au Collège Brébeuf, il s’était peint le visage en noir lors d’un spectacle, le temps de chanter un succès d’Harry Bellafonte.Une photo de cet épisode n’a pas tardé à également faire surface dans les médias.À l’origine, le blackface était une façon de dénigrer les Noirs américains sur scène. Ces dernières années, tout déguisement semblable est devenu associé à du racisme.Dès mercredi soir, les adversaires politiques de M. Trudeau ont vertement critiqué son jugement.Ce sera aux Canadiens et Canadiennes de décider si Justin Trudeau est raciste, selon le chef du NPD, Jagmeet Singh.Le leader néodémocrate a été longuement questionné, jeudi à Hamilton en Ontario, sur ces images prises il y a plusieurs années, sur lesquelles le chef libéral a la peau maquillée en brun ou en noir.M. Singh s’est dit « profondément troublé », ajoutant que de jeunes Canadiens allaient voir de multiples images du premier ministre se moquant de leur réalité, et que cela est « très douloureux » pour de nombreux Canadiens.M. Singh n’a pas voulu dire comment il réagira lorsqu’il verra M. Trudeau aux débats des chefs ni s’il allait accepter de lui serrer la main.Le chef conservateur Andrew Scheer disait il y a quelques jours que certains de ses candidats qui ont tenu des propos racistes, homophobes ou anti-francophones dans le passé pouvaient rester à bord s’ils s’excusaient, mais ce même principe ne s’applique pas à Justin Trudeau et son brownface.De passage à Saint-Hyacinthe, jeudi, M. Scheer a déclaré qu’il ne pouvait pas accepter les excuses de M. Trudeau de mercredi soir parce qu’elles étaient basées sur le « mensonge ».À son avis, M. Trudeau a menti à la population en disant qu’il n’avait maquillé son visage en brun ou en noir qu’à deux reprises — une fois lors d’une soirée costumée lorsqu’il était en 2001, tel que dévoilé par le magazine Time, et une fois, de son propre aveu, dans un spectacle lorsqu’il était à l’école secondaire.Justin Trudeau était attendu à Winnipeg pour une première activité publique en début d’après-midi jeudi.Son entourage a fait savoir qu’il avait passé la matinée à appeler des « candidats, du personnel et des leaders communautaires ».Le groupe Canadiens unis contre la haine a diffusé un communiqué jeudi matin pour se désoler de cet épisode, estimant qu’il souligne à quel point le racisme a été présent même dans la vie de gens devenus « champions de la diversité et de l’inclusion ».Le groupe estime que M. Trudeau est aujourd’hui « un homme différent de celui qui est dans la photo » déterrée par le magazine américain Time.Le Conseil national des musulmans canadiens a pour sa part remercié M. Trudeau pour les excuses offertes moins d’une heure après que le groupe les a réclamées.