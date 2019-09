Scheer offre un oui très partiel à une des demandes de Legault

Le chef conservateur n’est prêt à s’engager, pour l’instant, que sur une seule demande déposée par Québec.

En campagne à Hamilton mercredi matin, Andrew Scheer a été invité à répondre aux demandes de François Legault pour un plus grand contrôle sur le système d’immigration.

M. Scheer s’est contenté de dire son ouverture pour l’élimination de la duplication des démarches administratives pour les travailleurs étrangers temporaires. Il n’a rien dit du fait que Québec veut décider du nombre de réfugiés et du nombre d’immigrants acceptés pour réunification familiale dans la province.

M. Scheer a toutefois rappelé que son parti s’engage à instaurer une déclaration de revenus unique pour les Québécois, comme le demande le gouvernement caquiste.

Et puis, malgré les tentatives des journalistes, il a été impossible de faire dire au chef conservateur si oui ou non il imposerait un éventuel projet de pipeline au Québec. M. Scheer a répété que certaines choses sont de compétence fédérale. Il a également vanté à nouveau son projet de corridor énergétique qui, il en est certain, ferait l’affaire des Québécois.

Le chef conservateur était à Hamilton pour promettre que son éventuel gouvernement trouverait des économies - 1,5 milliard de dollars par an — en éliminant des subventions à des entreprises qui n’ont pas besoin de l’aide fédérale.