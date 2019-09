Des incitatifs pour l’achat de véhicules électriques

Longueuil — Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a présenté mardi une série de mesures qu’il entend défendre à Ottawa pour rendre plus accessible l’achat de véhicules électriques, même pour les ménages moins aisés. Il propose d’offrir un rabais additionnel de 1500 $ aux acheteurs dont le salaire est inférieur au revenu moyen canadien (47 000 $), un autre rabais de 1500 $ à tous les acheteurs qui remplacent par une voiture électrique un véhicule âgé de 12 ans ou plus et un rabais de 2000 $ aux acheteurs d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable d’occasion. Ces mesures, cumulatives, s’ajouteraient aux programmes existants. Ottawa offre jusqu’à 5000 $ à l’achat d’un véhicule électrique neuf, mais rien pour une voiture d’occasion.