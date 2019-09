Les libéraux promettent de l’aide pour les parents

S’ils sont reportés au pouvoir, les libéraux promettent de rehausser l’Allocation canadienne pour enfants et de rendre les prestations parentales libres d’impôt.Le chef libéral Justin Trudeau affirme qu’élever des enfants est coûteux, surtout la première année, et que ces mesures donneront un coup de pouce aux parents.« Dans ces premiers mois avec un nouveau bébé, lorsqu’il est difficile de dormir suffisamment et encore plus difficile d’être au sommet de sa forme au travail, c’est une inquiétude qui peut être plus grande encore, a-t-il dit. Les gens devraient pouvoir se concentrer sur le temps passé avec leur bébé et non sur la façon d’arriver à payer leurs factures. »M. Trudeau a annoncé que les libéraux augmenteraient l’Allocation canadienne pour enfants de 15 % pour les enfants de moins d’un an, une hausse pouvant aller jusqu’à 1000 $.Les libéraux s’engagent également à supprimer l’impôt fédéral sur les chèques d’assurance-emploi pour les congés de maternité et parentaux.« Grâce à ces nouveaux changements visant à exonérer d’impôt les prestations de maternité et les prestations parentales, les Québécois auront un avantage comparable pour la portion des impôts fédéraux qu’ils payent dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale. »Les conservateurs ont aussi promis de rendre les congés de maternité et parentaux libres d’impôt, mais prévoient le faire par le biais d’un crédit d’impôt non remboursable de 15 %.Le plan libéral libère l’impôt sur les prestations à la source, a noté M. Trudeau.« Vous obtiendrez chaque dollar dès que vous en aurez besoin, puisqu’aucun impôt ne sera prélevé du chèque d’assurance-emploi lorsque les nouveaux parents le recevront », a-t-il dit.M. Trudeau a également annoncé que les libéraux mettraient en place un nouveau congé pour les parents adoptifs, afin qu’ils puissent profiter des mêmes avantages que les autres parents. Cela signifie 7000 $ de plus en prestations parentales pour une famille moyenne qui pourra bénéficier du nouveau congé, a expliqué le chef libéral.