Les libéraux vont modifier leur chanson

Moins de 24 heures après avoir défendu sa chanson de campagne en français, l’équipe libérale fait volte-face et a décidé de cesser de l’utiliser. « Nous réalisons […] que le français n’est pas parfait. C’est pourquoi nous n’utiliserons plus cette version et allons la réenregistrer », a confirmé un porte-parole du PLC, lundi. Le parti a fait appel au groupe canadien The Strumbellas pour utiliser sa chanson One Hand Up pendant la campagne. C’est aussi le groupe qui a traduit et chanté lui-même la chanson en français. Dimanche, de nombreux internautes ont souligné sur les réseaux sociaux que la chanson (Une main haute en français) était mal traduite ou incompréhensible. Il n’a pas été possible de savoir qui va interpréter la nouvelle version de la chanson.