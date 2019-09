Le NPD choisit un ex-chef du Parti vert du Québec pour affronter Pierre Nantel

Il y a un ex-péquiste devenu libéral et fédéraliste. Il y a aussi un ex-néodémocrate devenu vert — et ouvertement souverainiste. Et il y a maintenant un ex-chef du Parti vert du Québec qui passe chez les néodémocrates… et qui se dit fédéraliste « pour le moment ». Dans Longueuil-Saint-Hubert, l’élection 2019 mettra aux prises trois transfuges qui brouillent les points de repère.

Après avoir vu son député Pierre Nantel quitter le navire néodémocrate à la veille du déclenchement des élections, le Nouveau Parti démocratique a présenté lundi son nouveau candidat dans cette circonscription de la Rive-Sud de Montréal.

Chef du Parti vert du Québec entre 1994 et 1996, Éric Ferland joint l’équipe du NPD parce que la formation de Jagmeet Singh « a le meilleur plan environnemental […] et un programme plus cohérent sur [la question] des injustices sociales », dit-il.

Sauf que M. Ferland a dû reconnaître en point de presse que « ça fait un petit bout de temps [qu’il n’a] pas lu la plateforme du Parti vert du Canada ». « Il faudrait que je m’informe », a-t-il dit lorsque les journalistes lui ont demandé en quoi le plan environnemental du NPD est meilleur que celui du Parti vert.

« C’est vrai que je n’ai pas étudié à fond le programme des verts, parce que ce qui m’attirait le plus, je le savais, ça fait longtemps que je suis les deux plateformes, et je sais que le NPD a un meilleur programme qui me reflète », a-t-il fait valoir.

Invité à identifier les différences fondamentales entre les verts et les néodémocrates, le chef Jagmeet Singh a pour sa part reconnu que les deux partis « sont d’accord sur certains points majeurs, comme l’importance de s’attaquer à la crise climatique ».

Sa réponse a autrement surtout mis l’accent sur des enjeux sociaux. « Nous différons sur plusieurs points, a-t-il dit. Nous avons une position solide sur la question du droit des femmes [à l’avortement]. Avec le NPD, c’est clair que vous avez des candidats qui, tous et sans équivoque, soutiennent le droit des femmes de choisir. Vous savez où nous logeons sur plusieurs enjeux : le mariage entre conjoint de même sexe, la justice sociale, les soins de santé, l’accès au logement abordable, la crise climatique… »

Elizabeth May a soulevé une controverse la semaine dernière en soulignant qu’elle n’a « pas le pouvoir, à titre de chef du Parti vert, d’imposer une ligne de parti ni de réduire au silence » des députés verts qui souhaiteraient rouvrir le débat sur l’avortement — une position qui s’approche de celle du chef conservateur Andrew Scheer.

Mme May a toutefois précisé par la suite précisé que « si quelqu’un ne croit pas fermement que les femmes ont le droit d’avoir accès à un avortement sécuritaire et légal, alors il ne sera pas un candidat du Parti vert ».

Fédéraliste… pour le moment

Éric Ferland a par ailleurs admis lundi matin que s’il se dit aujourd’hui fédéraliste, c’est « pour le moment ». « J’ai déjà été souverainiste, a-t-il dit. C’est sûr. Mais l’important aujourd’hui est de travailler avec un grand pays pour l’injustice sociale et les changements climatiques. En étant regroupé ce sera plus facile de lutter [pour ces enjeux]. »

Plus tard, il a souligné que « dans la vie, on a le droit de changer. Pour le moment, la question de la souveraineté n’est vraiment pas importante pour moi. Dans 10-15-20 ans, je ne sais pas. »

Cette question du positionnement national se pose de manière inattendue dans Longueuil-Saint-Hubert cette année. Député depuis 2011, Pierre Nantel a étonné sa chef Elizabeth May la semaine dernière en enjoignant les Québécois à « se séparer au plus vite ». « Bien sûr, je suis un souverainiste, tout le monde le sait, et cela a toujours été le cas », a-t-il précisé.

Un autre candidat en lice, le libéral Réjean Hébert, a été ministre dans le gouvernement Marois. Au moment d’annoncer sa conversion libérale, ce printemps, M. Hébert avait indiqué : « La souveraineté à ce moment-ci n’est pas à l’ordre du jour. Ce n’est pas un débat social actuel et, en attendant, il faut faire vivre ce pays, le Canada. Il faut le faire évoluer. »

Le Bloc québécois présente pour sa part Denis Trudel, un acteur de profession.