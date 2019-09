Le PLC n’a pas l’intention de modifier sa chanson de campagne mal traduite

Le Parti libéral du Canada (PLC) n’a pas l’intention de modifier leur chanson de campagne, qui a été ridiculisée sur les réseaux sociaux pour la mauvaise qualité de sa traduction française.

Le parti a fait appel aux au groupe canadien The Strumbellas pour utiliser leur chanson « One Hand Up » pour la campagne électorale. C’est aussi le groupe qui a traduit et chanté lui-même la chanson.

Or, de nombreux internautes ont souligné sur les réseaux sociaux que la chanson — dont le titre est « Une main haute » en français — était mal traduite.

L’équipe libérale en a plutôt profité pour saluer l’effort du groupe anglophone d’enregistrer une chanson dans l’autre langue officielle du Canada.

« Nous remercions les Strumbellas de nous avoir permis d’utiliser leur chanson pour la campagne et d’avoir accepté d’enregistrer une version en français », a simplement répondu Pierre-Olivier Herbert, un porte-parole du PLC.

Le chef libéral Justin Trudeau parcourt la région du Grand Toronto, dimanche. Il participera à un grand rassemblement en l’honneur de la championne de tennis, Bianca Andreescu, à Mississauga.