Le NPD dévoile une plateforme pour le Québec

Le Nouveau Parti démocratique n’a pas dit son dernier mot, au Québec. Bien qu’il tire de l’arrière dans les sondages, le chef Jagmeet Singh a dévoilé dimanche une plateforme toute particulière pour le Québec, en promettant aux Québécois davantage de pouvoirs en matière d’environnement et de langue française.

Un gouvernement du NPD reconnaîtrait ainsi que les projets d’infrastructures ayant un impact environnemental — comme les oléoducs — ne devraient pas échapper à une évaluation environnementale québécoise ni à l’accord du gouvernement et de la population de la province. La plateforme néodémocrate ne précise toutefois pas si le parti donnerait le dernier mot en la matière au Québec, ou s’il s’engage simplement à la consulter.

Le NPD réitère en outre qu’il considère une « erreur historique » le fait que le Québec n’ait pas signé la Constitution canadienne. « Il est temps de mettre en place une relation saine qui permettra au Québec de signer la Constitution selon des termes qui lui sont acceptables », a plaidé M. Singh, en présentant sa plateforme à Sherbrooke. Le chef néodémocrate n’a toutefois pas expliqué de quelle manière il s’y prendrait, ni s’il avait l’intention d’ouvrir une ronde de négociations constitutionnelles lors d’un éventuel premier mandat néodémocrate.

Inspiration bloquiste

La plateforme « Ensemble pour le Québec » reprend certaines des demandes de longue date du Bloc québécois à Ottawa. Outre celle de défendre la juridiction québécoise en matière de projets énergétiques, le NPD promet aussi d’appliquer la Loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale au Québec –comme les banques ou les compagnies de télécommunications. Le parti taxerait aussi les géants du Web et consulterait le Québec lors de négociations commerciales internationales.

« Le NPD est la meilleure force politique pour les Québécois. Le NPD c’est notre parti. On représente les intérêts du Québec. Et on s’en va se battre pour vous à Ottawa », a lancé le chef-adjoint Alexandre Boulerice, en reprenant le credo du Bloc québécois.

Les néodémocrates augmenteraient par ailleurs le transfert fédéral au Québec en matière d’immigration de 73 millions de dollars (pour le faire passer à 563 millions par année) afin de bonifier les programmes de francisation.

Les néodémocrates réitèrent qu’ils exigeraient que les juges nommés à la Cour suprême soient bilingues. Ils formaliseraient aussi le processus de nomination, afin que ces nominations soient tirées d’une liste de candidats présélectionnés par le gouvernement québécois.

Le NPD permettrait aux artistes d’étaler leurs revenus aux fins de leurs déclarations d’impôt et exempterait d’impôt la première tranche de leurs revenus tiré de redevances –une vieille promesse du parti.