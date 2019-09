Le Bloc dans les blocs

Le Bloc québécois (BQ) a lancé sa campagne ce matin sur la rive-sud de Montréal en présentant officiellement sa plateforme politique mais aussi 77 candidats qui briguent un poste de député dans le cadre de la campagne fédérale — seule la circonscription Papineau, celle de Justin Trudeau, reste à pourvoir.

Le Bloc est dans les blocs et advienne que pourra.

Le programme a été adopté à l'unanimité par les délégués du Conseil général électoral ce matin. Le plan tient en une vingtaine de pages et s’articule autour de la défense de quelques principes jugés fondamentaux pour définir la spécificité du Québec : la laïcité, le français, la culture, l’environnement…

Le BQ propose par exemple d’imposer les géants du Web en s’inspirant de la France. Il réclame une ponction de 3 % de leurs activités sur le territoire canadien. La formation veut aussi étendre la perception de la TPS à tous les services en ligne, dont la publicité. Cette mesure générerait des revenus environ 600 millions de dollars par année, dont 40 % seraient réservés aux médias et aux artistes francophones.

Le parti a déjà dévoilé la plupart de ses promesses et positions majeures au cours des derniers mois. La plateforme les présente en synthèse.

Les candidats ont été présentés un à un, accueillis par la salle comme des héros au son d’applaudissements nourris. Ils ont rempli la grande scène avant que le chef Yves-François Blanchet vienne les rejoindre au son d’une chanson originale du rockeur Éric Lapointe reprenant en boucle le slogan de la formation pour cette campagne : « Le Québec, c’est nous… »

« On revient de loin »

M. Blanchet est un ancien président de l’ADISQ et l’ancien gérant d’Éric Lapointe. L’ex-professionnel des industries de la culture sera en soirée au Théâtre Saint-Denis de Montréal pour assister au gala de remise des Prix Gémeaux récompensant les artistes et les artisans de la télé québécoise.

« On revient de loin, de très loin mais on regarde en avant, a dit le chef à ses troupes. Nous avons refondé le parti à l’initiative de nos jeunes. » Le Bloc présente 63 candidats qui n’ont jamais siégé dans un parlement. M. Blanchet affirme que sa formation a augmenté de 40 % le nombre de ses membres depuis un an.

Il avoue rêver à « sait-on jamais, peut-être, que la balance du pouvoir, c’est nous », a-t-il lancé en toute fin de discours alors que la salle reprenait en choeur le slogan.

Le Conseil général électoral rassemble quelques centaines de membres dans un hôtel de Boucherville, au centre du comté Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères dans lequel se présente Xavier Barsalou-Duval. « C’est comme un deuxième lancement de campagne », a-t-il dit, les hostilités électorales étant officiellement déclenchées pour tous depuis quelques jours.

« Au lendemain des élections du 21 octobre nous aurons un parti qui sera à nouveau officiellement reconnu à la Chambre des communes et qui en fera trembler les murs », prédit Yves Perron, président du BQ. Pour fouetter les troupes.

« La campagne débute. Nous allons encaisser, répondre et sourire. Et on va gagner. Nous allons gagner parce que dans une campagne électorale, l’auditoire et l’arbitre, c’est la même affaire. »

Protéger la loi 21

À la dissolution du Parlement, le Bloc québécois comptait 10 députés, bien peu comparativement à la cinquantaine qu’il a déjà fait élire par le passé. Le BQ a connu une décennie difficile de la vague orange de 2011 jusqu’aux déboires ubuesques sous l’ancienne chef Martine Ouellet.

Le récent virage écolo a occupé une bonne part du discours des M. Blanchet. « L’énergie propre, c’est nous, a-t-il martelé. Le refus d’Énergie Est, c’est nous. Le refus du soi-disant corridor énergétique, c’est nous. […] Il faut qu’on sorte de l’économie du pétrole qui fait agoniser la planète, qui de toute façon achève. Le pétrole, c’est l’énergie du passé. »

À l’oreille, selon les réactions de la salle, c’est toutefois la défense de la laïcité qui a le plus suscité d’enthousiasme des partisans. Yves-François Blanchet a promis qu’il protégerait la loi 21 du gouvernement caquiste contre d’éventuelles contestations constitutionnelles ou autres d’Ottawa.

Le programme bloquiste propose de « déposer un projet de loi interdisant d’offrir des services publics à visage couvert » et de redéposer « un projet de loi exemptant le Québec de l’application de la Loi sur le multiculturalisme ». En même temps, la plateforme veut « considérer la totalité de la frontière comme un poste frontalier » et réclame « un droit de veto du Québec sur toute décision fédérale d’expulser des réfugiés.

Le programme veut également protéger intégralement la gestion de l’offre agricole. Yves-François Blanchet reproche au gouvernement Trudeau d’avoir sacrifié cette mécanique pour protéger l’industrie automobile. « Je vous promets que le Bloc ne votera pas pour une loi qui ne comprendra les 3,9 milliards promis pour la gestion de l’offre. Les régions du Québec ne sont pas une monnaie d’échange pour l’Ontario. Une chaise à la table, ça compte, pensons-y. »