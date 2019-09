Pas de soutien pour la gestion de l’offre, pas de soutien du Bloc

Le Bloc québécois pose une première condition à son appui possible à un éventuel gouvernement minoritaire : les compensations tant attendues pour les producteurs laitiers lésés par les brèches consenties à la gestion de l’offre. Les bloquistes n’appuieront aucun budget fédéral tant que ces sommes n’y seront pas garanties, prévient Yves-François Blanchet.

« Il n’y aura pas de crédits votés par le Bloc québécois, pas de budget soutenu par le Bloc québécois, si ces crédits et ces budgets-là ne contiennent pas explicitement, expressément et sans délai le versement de compensations aux entrepreneurs agricoles sous gestion de l’offre », a affirmé M. Blanchet, de passage à Saint-Bonaventure au centre du Québec jeudi.

Or, les votes sur ces deux types de projets de loi de dépenses sont des votes de confiance.

1,75 milliard C’est le montant que le gouvernement Trudeau a promis de verser aux producteurs laitiers canadiens. Or, il n’a pas encore précisé de quelle manière il allouera les 1,4 milliard de dollars restants.

Les derniers coups de sonde accordent des appuis serrés aux libéraux et aux conservateurs. L’agrégateur de sondages de la CBC prédit qu’il y a 25 % de chances qu’un gouvernement minoritaire libéral soit élu le 21 octobre, et 23 % que ce soit le cas pour un gouvernement conservateur. Cette même analyse des récents sondages observe que le Bloc québécois pourrait remporter 14 sièges à l’issue du scrutin. Un nombre d’élus qui pourrait permettre à un gouvernement minoritaire de se maintenir au pouvoir, s’il obtient son appui.

Une aide encore à préciser

Yves-François Blanchet déplore cependant que les producteurs laitiers, d’oeufs et de volaille attendent toujours les sommes promises par Ottawa lorsque le gouvernement fédéral a ouvert une part de leur marché sous protection de la gestion de l’offre en signant l’accord de libre-échange avec l’Union européenne et l’accord de partenariat transpacifique.

Les libéraux ont annoncé le mois dernier des versements de 1,75 milliard de dollars sur huit ans pour soutenir les producteurs laitiers canadiens. De cette somme, 345 millions ont été promis pour l’année en cours. Le programme encadrant ces premières compensations directes a été formalisé et l’argent est donc garanti. Mais le gouvernement n’a pas encore précisé de quelle manière il allouera les 1,4 milliard de dollars restants.

« Le gouvernement dit : « Si vous voulez vos compensations, vous devez voter pour moi ». […] C’est une promesse qui est conditionnelle à la réélection du gouvernement libéral », a reproché M. Blanchet.

Bien que le gouvernement ait promis de venir en aide aux producteurs, ceux-ci patientent depuis des années, rappelle François Dumontier, de l’association des producteurs de lait du Québec. « Tant qu’ils n’auront pas les premiers chèques, les producteurs vont rester sceptiques. » D’autant plus que 80 % de l’enveloppe annoncée doit encore être distribuée. « Il va falloir rester vigilant pour le dépôt des autres budgets, pour s’assurer que le gouvernement livre les autres tranches d’indemnité aussi », note M. Dumontier.

L’accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne a cédé 1,4 % du marché laitier canadien, ce qui fait dire aux producteurs qu’ils encaisseront 100 millions de dollars de pertes de revenus annuelles. L’accord de partenariat transpacifique, entre le Canada et dix pays de la région, a à son tour cédé 3,1 % du marché, pour des pertes annuelles évaluées à 160 millions de dollars. Le nouvel accord qui remplace l’ALENA avec les États-Unis et le Mexique a quant à lui cédé 3,9 % du marché et engendrera des pertes de revenus de 190 millions de dollars selon l’association des producteurs de lait du Québec.

Le Bloc québécois compte en outre présenter un projet de loi, au retour du Parlement, afin de garantir que le système de gestion de l’offre soit exclu de toutes futures négociations de libre-échange.