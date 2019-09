Les conservateurs obtiennent un second mandat majoritaire au Manitoba

Les électeurs manitobains ont confié un second mandat majoritaire à Brian Pallister et à son parti progressiste-conservateur afin de lui permettre de poursuivre son plan de réduction des dépenses et des impôts.

Les conservateurs devaient remporter plus de 29 des 57 sièges que compte la législature.

Ils peinaient toutefois à égaler les 40 sièges remportés en 2016, soit la plus grande majorité depuis un siècle au Manitoba alors qu’ils mettaient fin à 17 ans de gouvernement néo-démocrate.

Brian Pallister lui-même a été déclaré vainqueur dans sa circonscription de Fort Whyte à Winnipeg.

Le chef du NPD, Wab Kinew, a également remporté son siège à Fort Rouge.

Les néo-démocrates étaient sur la bonne voie pour obtenir plus de sièges que les 14 qu’ils ont remportés en 2016. Ils demeurent l’opposition officielle et récupèrent une partie du soutien de leur base qui les avait délaissés trois ans plus tôt.

Les libéraux et leur nouveau chef, Dougald Lamont, avaient de la difficulté à conserver les quatre sièges qu’ils occupaient au moment de la dissolution de la législature, ce qui constitue le nombre minimum requis pour se voir octroyer le statut de parti reconnu.

Le Parti vert du Manitoba semblait à nouveau ne pas être en mesure d’obtenir son premier siège. Le chef du parti, James Beddome, a fait campagne et a perdu contre M. Kinew dans Fort Rouge.

Le premier ministre sortant faisait un pari avec cette campagne, alors qu’il jetait les gants un an plus tôt que prévu.

La lutte estivale de quatre semaines a offert peu de surprises et a permis à Brian Pallister d’être le meneur tout au long de la campagne.

Il a participé à un seul débat des chefs et la plupart de ses promesses électorales constituaient de modestes ajouts aux mesures prises lors de son premier mandat.

L’accent était mis sur les soins de santé et les dépenses.

Pallister a réduit la taxe de vente provinciale d’un point à 7 % et a tenu sa promesse électorale de réduire les déficits annuels, mais ses restrictions budgétaires ont attisé la controverse.

Les subventions en tout genre allant des logements sociaux aux appareils pour ceux qui souffrent d’apnée du sommeil en passant par la physiothérapie ont été supprimées. Trois services d’urgence des hôpitaux de Winnipeg ont été rétrogradés et ne traitent plus les cas mettant la vie en danger, tels que les crises cardiaques.

Les néo-démocrates se sont concentrés sur les réformes du système de santé de M. Pallister tout au long de la campagne et ont promis d’annuler certains changements.

Les libéraux ont fait campagne en promettant d’augmenter les dépenses d’au moins 1,4 milliard par an, principalement dans les secteurs de la santé et de l’éducation.