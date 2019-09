Les chefs prennent la route

Les pancartes électorales sont prêtes. Les avions de campagne aussi. Les publicités de chacun des partis étaient déjà diffusées depuis quelques jours. Voilà que Justin Trudeau déclenchera enfin officiellement la campagne fédérale mercredi matin.

Le premier ministre sortant se rendra à Rideau Hall en matinée, à la résidence officielle de la gouverneure générale, Julie Payette, pour lui demander de dissoudre le Parlement en vue de la tenue du scrutin le 21 octobre prochain. Les partis fédéraux disposeront ensuite de quarante jours pour convaincre les Canadiens de leur accorder leurs votes.

Il faut dire que Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh, Yves-François Blanchet, Elizabeth May et Maxime Bernier sillonnent déjà le Québec et le Canada depuis plusieurs semaines, n’ayant pas attendu le coup de lancement officiel de cette campagne dont la date du scrutin est connue depuis quatre ans, les élections étant à date fixe. Les allées et venues des six chefs seront désormais scrutées à la loupe, tout comme leurs promesses et plateformes électorales à venir.

Cette campagne sera la première pour quatre des six concurrents. Seuls le chef libéral, Justin Trudeau (2015), et la cheffe du Parti vert, Elizabeth May (2008, 2011, 2015), n’en sont pas à leur première joute électorale à titre de leader de leur formation politique.

Deux chaudes luttes s’annoncent, en ce début de campagne, puisque le Parti libéral et le Parti conservateur sont littéralement au coude à coude dans les sondages nationaux, tout comme le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert, qui semblent rivaliser pour la troisième place à l’échelle canadienne.

L’agrégateur de sondages de la CBC accorde 33,8 % d’appuis au Parti libéral et 33,8 % d’appuis au Parti conservateur. Le NPD suit avec 12,9 % des intentions de vote, puis le Parti vert avec 10,7 %.

Au Québec, les libéraux sont pour l’instant en avance, à 35,7 %, suivis des conservateurs à 21,4 % et du Bloc québécois à 19 %. Le Parti vert dépasse de peu le NPD, avec 10,1 % des intentions de vote contre 9,6 % pour le NPD.

Le Québec dans le viseur

Signe que la campagne fédérale se décidera justement au Québec, c’est à Trois-Rivières qu’Andrew Scheer entamera sa tournée. Les conservateurs espèrent faire des gains dans ce genre de circonscriptions urbaines hors Montréal, que les néodémocrates risquent de perdre à l’issue du vote le mois prochain.

Le Bloc québécois a cependant l’intention de livrer une chaude lutte aux conservateurs, puisqu’il courtise lui aussi sa part des 14 sièges néodémocrates. Les bloquistes misent notamment sur les circonscriptions de la banlieue sud de Montréal, où le chef Yves-François Blanchet tentera de ravir Beloeil-Chambly — représentée par le néodémocrate Matthew Dubé. M. Blanchet y ouvrira son local de campagne mercredi soir, après avoir démarré la campagne électorale à Québec, où l’ancienne députée Christiane Gagnon tentera un retour dans son ancien fief désormais détenu par le ministre sortant Jean-Yves Duclos.

Autre champ de bataille annoncé : l’Ontario, riche en sièges avec ses 121 circonscriptions. Et c’est d’ailleurs à London, au sud de la province, que Jagmeet Singh donnera le coup d’envoi de la campagne néodémocrate, avant de passer le reste de la semaine dans la grande région de Toronto. Andrew Scheer l’y rejoindra dès mercredi soir.

Du côté de la Colombie-Britannique, la montée du Parti vert risque de brouiller les cartes en donnant lieu, dans plusieurs circonscriptions, à des courses à quatre dont l’issue est complètement imprévisible. Les libéraux de Justin Trudeau devront gérer la déception d’électeurs qui lui en veulent d’avoir approuvé le projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans Mountain — et d’avoir acheté le pipeline, de surcroît. Pas étonnant, donc, que Justin Trudeau s’y envole après son passage à Rideau Hall pour y tenir un rassemblement à Vancouver en soirée. Le vent dans les voiles, la cheffe Elizabeth May entamera la campagne chez elle, à Victoria.

Les chefs fédéraux croiseront le fer une première fois à Toronto dès jeudi soir, pour le débat du magazine Maclean’s. À l’exception de Justin Trudeau, qui boude cette joute électorale de même que celle de l’Institut Munk le 1er octobre — deux débats en anglais.



Deux Maxime Bernier en Beauce Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, fera face à un candidat du Parti Rhinocéros qui se nomme lui aussi Maxime Bernier, dans son fief beauceron, le 21 octobre. « S’il y a du monde qui sont assez mêlés pour se tromper de Maxime Bernier, coudonc… on ne refusera pas ça ! Et en plus de lui voler une couple de votes, on peut aller chercher un peu de couverture médiatique avec ça », a reconnu le chef du Parti Rhinocéros, Sébastien « CoRhino » Corriveau. La Presse canadienne