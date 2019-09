Elizabeth May furieuse d’être exclue du débat à TVA

Le réseau TVA confirme la tenue de son « Face-à-face » électoral. Mais la chef du Parti vert, Elizabeth May, ne fera pas partie des invités. Une décision vivement dénoncée par Mme May, qui somme ses homologues de boycotter le débat de TVA si elle n’y est pas conviée.

« Il est choquant qu’alors que les verts font une percée dans les sondages au Québec, le débat de TVA se tiendra sans la présence du parti », a dénoncé Mme May au Devoir dès que le réseau télévisé a annoncé que son Face à Face aurait lieu le 2 octobre en présence des chefs libéral Justin Trudeau, conservateur Andrew Scheer, néodémocrate Jagmeet Singh et bloquiste Yves-François Blanchet.

La chef du Parti vert fait valoir que, dans la plupart des récents sondages, sa formation se mérite davantage d’appuis que le NPD au Québec. Mme May note en outre que son chef-adjoint Daniel Green est arrivé troisième lors de l’élection partielle dans Outremont, en février, devant les candidats bloquiste et conservateur. Le député sortant Pierre Nantel a également quitté le NPD, cet été, pour rejoindre les verts et briguer l’élection sous la bannière verte.

Elizabeth May a appelé M. Trudeau, M. Scheer, M. Singh et M. Blanchet à « refuser de participer [au débat de TVA] à moins que tous les chefs en fassent partie ».

TVA n’a pas précisé pour quelle raison Elizabeth May n’a pas été invitée. Les questions du Devoir en ce sens étaient restées sans réponse, vendredi midi.

Les chefs des autres formations fédérales n’ont pas non plus immédiatement répondu à la demande de Mme May, quant à l’idée de boycotter le Face à Face.