Hassan Guillet se sent «trahi» par le Parti libéral

L’imam Hassan Guillet, écarté comme candidat du Parti libéral du Canada (PLC) pour des propos jugés antisémites, se défend avec vigueur d’être raciste et se sent « trahi » par le parti de Justin Trudeau.

Le leader musulman a affirmé mercredi qu’il a été tassé en raison de la grogne que sa candidature a provoquée au sein du parti dans la circonscription de Saint-Léonard–Saint-Michel, traditionnellement représentée à la Chambre des communes par un membre de la communauté italienne.

Les dirigeants du PLC « étaient convaincus que je ne suis pas raciste et que je ne suis pas antisémite. Ils avaient tout simplement peur des médias », a déclaré Hassan Guillet lors d’une conférence de presse tenue à Saint-Léonard. Il était accompagné de sa femme, Nathalie Groulx, d’un ami juif qui milite pour le rapprochement entre les religions, Jonathan Kramer, d’une partisane de Saint-Léonard–Saint-Michel et d’un leader de la communauté maghrébine.

« Pourquoi avoir laissé plusieurs centaines de bénévoles travailler pour le parti des milliers d’heures inutilement et faire avorter les rêves de milliers de citoyens engagés? On est en droit de se poser la question. [...] Les citoyens à Saint-Léonard–Saint-Michel, qui voient leur choix démocratique bafoué, ont le droit de savoir. Ces citoyens et moi nous sentons trahis et victimes au mieux de l’incompétence, au pire de la mauvaise foi », a lancé le candidat déchu.

Candidature annulée

Le PLC a annulé la candidature de l’imam Guillet, la semaine dernière, à cause de propos qualifiés d’antisémites qu’il a tenus dans le passé sur sa page Facebook. M. Guillet a salué en 2017 la remise en liberté du militant israélien pro-Palestine Raed Salah. Raed Salah a été accusé par Israël d’avoir financé le Hamas, une organisation vouée à la destruction d’Israël et placée sur la liste des groupes terroristes par le Canada et d’autres pays. « Nous félicitons le cheikh Salah pour sa libération et sa résistance. […] Nous demandons à Dieu qu’il accélère la libération de tous les prisonniers ainsi que celle de la mosquée al-Aqsa et de toute la Palestine », a écrit Hassan Guillet en arabe, selon une traduction effectuée par La Presse canadienne.

Hassan Guillet a accusé Israël de pratiquer l’apartheid. Il a aussi écrit que « les sionistes contrôlent la politique américaine ».

« Il y a des citoyens israéliens de confession juive qui disent que l’État d’Israël [pratique] l’apartheid. Ce ne sont pas mes paroles. Aujourd’hui même, je ne répète pas ces paroles-là, aujourd’hui je me présente pour être un député au Parlement canadien, pas au Parlement d’un pays étranger», a-t-il répondu à une question du Devoir.

M. Guillet se défend vigoureusement d’être raciste ou antisémite, au contraire, dit-il. « Quelqu’un qui critique les juifs parce qu’ils sont juifs, c’est un antisémite. [...] Quelqu’un qui appelle à la haine et à la violence contre les juifs, c’est un antisémite. » L’imam Guillet a rappelé ses apparitions publiques avec des rabbins et des chefs religieux catholiques, notamment pour dénoncer l’attentat contre une synagogue à Pittsburgh en octobre 2018.

Explications peu convaincantes

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA – Centre for Israel and Jewish Affairs) a rejeté les explications de l’imam Guillet mercredi. « Nous persistons à croire qu’il a transmis des messages de nature antisémite », dit David Ouellette, porte-parole de l’organisation.

L’affirmation selon laquelle les « sionistes contrôlent les gouvernements » est un cas classique d’antisémitisme, selon CIJA. L’activiste islamiste Raed Salah, qui a fait l’objet d’une publication Facebook de l’imam Guillet, a sans aucun doute incité à la haine et à la violence contre les juifs en affirmant que ceux-ci se servent du « sang de non-juifs pour faire leur pain », rappelle David Ouellette.

Le Conseil national des musulmans canadiens s’est également dissocié de M. Guillet. « Nous dénonçons tout cas d’islamophobie ou d’antisémitisme et aucun candidat ne devrait utiliser des tropes antisémites, islamophobes, racistes ou discriminatoires. C’est tout simplement inacceptable », dit le directeur exécutif, Mustafa Farooq.

Le député sortant Nicola Di Iorio soutient que ce « désastre » à quelques jours du déclenchement électoral était prévisible. Les déclarations contestées de M. Guillet étaient connues depuis longtemps, et il ajoute qu’elles avaient même été portées à l’attention du Parti libéral.

« Tout le monde était au courant de ça. Tout le monde. Les gens étaient embarrassés que le parti ne fasse rien avec ça », dit-il.

Il se moque de l’explication donnée vendredi dernier par des agents du PLC: les entrées problématiques étaient en arabe et ont passé à travers les mailles du filet du processus de vérification des candidatures.

« On prend le message arabe, on le met dans Google Translate et on sait ce qu’il est en train de dire. Et tout d’un coup, on voit le mot Israël apparaître. Même si Google Translate laisse échapper quelques nuances, il sait comment traduire juif, État hébreu. » Si ces mots étaient apparus, ils auraient dû enclencher une alerte pour que le parti vérifie plus en profondeur la nature du commentaire, selon le député sortant.

Avec Hélène Buzzetti