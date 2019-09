Le plan de match électoral du «Devoir»

Les partis politiques qui se lanceront dans la course électorale sont déjà sur les blocs de départ, même si le déclenchement « officiel » n’a pas encore été sonné. Qu’à cela ne tienne, nous aussi ! Voici notre plan de match électoral.

Les lecteurs du Devoir sont éclairés. Nous souhaitons en faire des électeurs éclairés. Sur l’ensemble de nos plateformes, tous les jours une section électorale reprendra l’essentiel de la journée : de l’ensemble des promesses, enjeux et joutes quotidiennes, nos journalistes tireront la matière la plus pertinente.

Nous inscrirons à notre menu des vérifications de faits lorsque certaines affirmations ou propositions vaudront la peine d’être mesurées à l’aune d’un indice de vérité.

À l’expertise de nos courriéristes parlementaires et reporters politiques s’ajoute celle de journalistes spécialistes qui, en environnement, en santé ou en économie, permettront de creuser certains des enjeux sur lesquels se jouera la campagne. Après un séjour de trois ans à l’éditorial, notre collègue Manon Cornellier retourne à ses anciennes amours, et signera désormais une chronique politique fédérale tous les mercredis, de même qu’une analyse approfondie en Perspectives le samedi. Konrad Yakabuski signe toujours sa chronique politique dans l’édition de la fin de semaine.

Les électeurs veulent comprendre quel bilan tirer du gouvernement sortant — nous avons démarré une série de ces bilans lundi et ils se poursuivront toute la semaine —, démêler le vrai du faux dans l’ensemble des promesses, comprendre de quel bois se chauffent les chefs, savoir où se joueront les luttes électorales les plus serrées. Nous nous engageons à vous aider à comprendre tout cela, non seulement en couvrant les sorties quotidiennes de l’ensemble des chefs, mais aussi en partant à la rencontre des électeurs, et en sillonnant certaines circonscriptions.

Les adeptes du résumé de la journée qui consultent notre Courrier du soir retrouveront dans l’infolettre quotidienne un rendez-vous électoral qui résumera l’essentiel. Sur nos plateformes numériques, nous renouons avec Espace citoyen, une capsule vidéo répondant à la question d’un électeur. En vidéo, nous proposerons des formats résumant les moments forts de la couverture quotidienne.

Dans notre édition du samedi, nous misons toujours sur la mise en perspective et les dossiers de fond pour permettre de mieux comprendre les finesses de la bataille électorale.

Enfin, Le Devoir fait partie du Partenariat canadien pour la production des débats dévoilé par la Commission aux débats des chefs, aux côtés de Radio-Canada, La Presse et L’actualité. Notre journaliste Hélène Buzzetti participera au débat français dans la deuxième semaine d’octobre.