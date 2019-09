Le NPD dévoile son slogan électoral: «On se bat pour vous»

Les néodémocrates fédéraux ont choisi « On se bat pour vous » comme slogan de la prochaine campagne électorale fédérale.

Le slogan des néodémocrates laisse entendre que le parti a à coeur les intérêts des électeurs — tout comme celui des conservateurs, « Plus. Pour vous. Dès maintenant » — et M. Singh promet de s’attaquer au coût de la vie en plus d’affronter les défis liés aux soins de santé et aux changements climatiques.

Les libéraux ont annoncé que leur slogan était « Choisir d’avancer », ce qui leur permet d’opposer leur vision aux promesses des conservateurs de défaire des politiques telles que la taxe sur le carbone.

Dans sa publicité, M. Singh semble lancer une pointe aux libéraux en promettant qu’il fera les bonnes choses, et qu’il ne fera pas que les dire.

Les élections fédérales sont prévues pour le 21 octobre et les partis sont en mode électoral, bien que le premier ministre Justin Trudeau n’ait pas encore rendu visite à la gouverneure générale pour entamer officiellement le processus.