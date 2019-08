Plusieurs candidates conservatrices du Québec silencieuses sur l’avortement

Le Parti conservateur se retrouve dans l’embarras à cause de l’épineux dossier de l’avortement. La déclaration de la candidate Sylvie Fréchette laissant croire que la position du parti sur cet enjeu lui a été mal présentée a forcé le parti à rectifier le tir. Depuis, les autres candidates québécoises évitent de faire des commentaires.

Lundi matin, sur les ondes de Radio-Canada, l’ancienne athlète olympique a nié que des députés conservateurs, pendant un éventuel règne d’Andrew Scheer, pourraient déposer des projets de loi restreignant l’accès à l’avortement. « Je peux vous confirmer que c’est faux. C’est faux, c’est totalement faux. » Il faut dire que le message venait d’en haut. Le lieutenant québécois du parti, le député Alain Rayes, a déclaré au Journal de Montréal en fin de semaine qu’« Andrew Scheer a confirmé qu’il ne permettrait pas à l’un de ses députés de présenter un projet de loi antiavortement ».

Or, ce n’est pas la position de M. Scheer. Le chef conservateur s’est engagé à ne pas piloter un tel projet de loi gouvernemental, mais il n’interdira pas à ses parlementaires de le faire à titre personnel. M. Rayes a été obligé de se rétracter. « Si j’ai eu une interprétation différente de ce que [le chef] a dit, c’est mon erreur et les mots du chef ont préséance », a-t-il déclaré au Huffington Post. Il a refusé les demandes d’entrevues.

Candidates silencieuses

M. Rayes a-t-il aplani la position de son parti lorsqu’il a recruté ses candidats au Québec ? Le Devoir a tenté de parler à toutes les autres candidates dans la province, 24 au total (en excluant Mme Fréchette, Sylvie Boucher, déjà élue, et une autre candidate s’étant déjà prononcée). Très peu ont accepté de parler. Il y aurait eu, semble-t-il, un mot d’ordre.

« Je ne répondrai pas aux questions comme ça. On s’est même fait aviser que des médias essayeraient de nous contacter aujourd’hui », a expliqué Cynthia Larivière, candidate dans Salaberry–Suroît. Deux candidates ont indiqué qu’elles n’étaient pas disponibles et rappelleraient plus tard, ce qu’elles n’ont pas fait. Deux autres ont référé Le Devoir à la porte-parole du parti pour le Québec, Josée Morissette. Cette dernière nie avoir invité ses candidats au silence.

« Je n’ai muselé personne », a soutenu Mme Morissette. « Elles n’ont pas eu de mot d’ordre. » A-t-elle envoyé un message à ses candidats dans la foulée des reportages ? « Écoutez, j’échange avec des candidats. Ils me disent “Qu’est-ce qu’on fait ?”. Je leur dis des fois, si vous n’êtes pas à l’aise… C’est certain, quand on a des nouvelles de même en ouvrant le journal, il faut qu’ils sachent un peu quoi faire. Il y en a qui sont insécures, certains viennent d’être nommés, d’autres n’ont jamais parlé à un journaliste de leur vie. »

La candidate dans Gatineau, Sylvie Goneau, a pour sa part répondu au Devoir qu’elle était à l’aise avec la position de son parti. « Je ne vois pas pourquoi personne ne déposerait un projet de loi. Pour nous, tous les conservateurs, de ce que j’en comprends, le sujet est clos. C’est ce que je me suis fait dire dès le début. »

La candidate dans Rosemont–La Petite-Patrie, Johanna Sarfati, s’est dite pour sa part à l’aise avec la perspective qu’un député d’arrière-ban dépose un projet de loi, car il en va de la démocratie. « On ne peut pas empêcher des députés de déposer des projets de loi. » Elle est convaincue qu’un tel projet de loi n’aurait aucun succès. « Ça ne pourrait pas passer. Pas sous les conservateurs. »

Le caucus conservateur compte 44 députés identifiés comme étant pro-vie sur un total de 95. Pendant le règne de Stephen Harper, au moins quatre projets de loi portant sur l’avortement ou la reconnaissance des foetus comme êtres humains ont été présentés par des élus conservateurs. Le chef libéral, Justin Trudeau, oblige ses candidats à s’engager à ne pas déposer de projets de loi remettant en question le droit à l’avortement.