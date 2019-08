Andrew Scheer et son lieutenant québécois livrent des discours contradictoires sur l’avortement

Même s’il a contredit son chef publiquement au sujet du droit à l’avortement, le lieutenant québécois des conservateurs, Alain Rayes, prétend qu’Andrew Scheer et lui ont toujours été clairs à ce sujet.

Pourtant, les deux hommes continuent de livrer deux discours bien distincts.

Dans une entrevue au Journal de Montréal diffusée la fin de semaine dernière, M. Rayes a affirmé qu’« Andrew Scheer a confirmé qu’il ne permettrait pas à l’un de ses députés de présenter un projet de loi antiavortement ».

La plus récente recrue conservatrice, la médaillée olympique Sylvie Fréchette, a répété ces paroles à Radio-Canada lundi.

M. Scheer a affirmé qu’il n’était pas question de rouvrir le débat sur l’avortement au Canada s’il est élu premier ministre. Mais il pourrait permettre à ses députés d’arrière-ban de présenter des projets de loi qui viendraient restreindre le droit à l’avortement et qui seraient soumis à un vote libre.

« Andrew Scheer a toujours été très clair : un gouvernement conservateur ne va pas rouvrir ce débat et ne réintroduira pas de projet de loi à ce sujet. [...] J’ai toujours été très clair avec tous les candidats conservateurs du Québec et lors de mes différentes interventions qu’un gouvernement conservateur ne rouvrira pas le débat », a écrit M. Rayes sur son fil Twitter, mardi après-midi.

En juillet, des candidates conservatrices au Québec ont confié à La Presse canadienne qu’elles voulaient avoir l’heure juste auprès de M. Rayes avant de se joindre au parti de M. Scheer.

L’une d’entre elles, Jessica Ebacher, qui se présente dans Drummond, a expliqué qu’elle voulait s’assurer que « le débat était clos et que ça ne ferait pas surface » sous un gouvernement conservateur.

La candidate dans La Prairie, Isabelle Lapointe, a assuré qu’on « ne rouvrira pas » le débat. « Ça, c’est très clair. Il n’y a pas une lueur, il n’y a pas un doute, et si j’en avais eu un, je vous le dis, je n’aurais pas fait le saut », a-t-elle martelé.

Mardi, tout le monde rentrait dans le rang en affichant une unité sur les réseaux sociaux et en refusant de rappeler La Presse canadienne.

Mme Fréchette a expliqué dans un gazouillis que M. Rayes avait toujours été « clair » avec elle que « le débat sur l’avortement ne sera pas rouvert ».

Mme Ebacher a réitéré sur Facebook qu’elle est « pro-choix » et « fière » de se présenter sous la bannière conservatrice. « L’important est de se respecter et non de se diviser », a-t-elle ajouté.

Contradiction

Mais la contradiction demeure entre ce que M. Rayes a dit, tant en privé qu’en public, et la position de son chef.

« Au cours des 10 années du gouvernement conservateur, dont quatre au sein d’un gouvernement majoritaire, il n’y a eu aucun changement législatif à ce sujet », a clamé M. Rayes sur son fil Twitter.

Lors des années Harper, il y a eu quelques projets de loi déposés par des députés conservateurs d’arrière-ban. Soumis à un vote libre par le chef conservateur, ils n’ont pas été adoptés.

Les libéraux n’ont pas laissé passer sous silence ces dernières contradictions des conservateurs.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a accusé les conservateurs de parler « des deux côtés de la bouche sur le libre-choix des femmes ».

« En anglais, ils disent que leurs députés pourront essayer de limiter le droit à l’avortement. En français, ils promettent le contraire. Qui dit vrai ? » a-t-il écrit sur Twitter.

La députée conservatrice Sylvie Boucher lui a répondu : « Pablo, ne joue pas à ce jeu... nous n’ouvrirons jamais ce débat ! Point à la ligne. »