Un nouveau programme d’éducation sexuelle en Ontario

Toronto — Le gouvernement ontarien a dévoilé le nouveau programme d’éducation sexuelle, qui remplace un programme d’enseignement très critiqué mis en place après l’arrivée au pouvoir des progressistes-conservateurs. Un communiqué a affirmé mercredi que le programme des élèves de la 1re à la 8e année a été revu à la suite des commentaires du public et de la consultation d’experts. Les conservateurs avaient abandonné le programme d’études qui traitait du consentement, de l’intimidation en ligne, du sextage, des relations entre personnes du même sexe et de l’identité de genre. Le nouveau programme reprendra l’enseignement de ces éléments, mais dans certains cas, il le fera lorsque les élèves seront plus âgés. Il comprendra également des enseignements sur le cannabis et les commotions cérébrales. Les parents pourront choisir de ne pas exposer leurs enfants à certains sujets de la classe d’éducation sexuelle.