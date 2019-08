L'opposition veut entendre le commissaire à l'éthique

Le chef conservateur Andrew Scheer lance un appel aux six députés libéraux qui décideront mercredi si le commissaire fédéral à l’éthique parlera publiquement de son rapport cinglant sur la façon dont le premier ministre Justin Trudeau a géré l’affaire SNC-Lavalin.

Le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique des Communes tient une réunion d’urgence à la demande des conservateurs et des néodémocrates.

Or, les libéraux détiennent six des 10 sièges du comité. Ce sera donc à eux de trancher si le commissaire à l’éthique, Mario Dion, viendra témoigner devant le comité et répondre aux questions des députés au sujet de son rapport.

Mercredi matin, M. Scheer a demandé aux libéraux sur le comité de faire « ce qui est juste » et de permettre à M. Dion de témoigner.

Si les libéraux refusent de donner suite à la demande des partis d’opposition, ce sera la preuve que la « pourriture a infecté l’entièreté du caucus libéral et du Parti libéral » accuse le chef conservateur.

Dans son rapport publié la semaine dernière, le commissaire Dion concluait que le premier ministre Trudeau avait violé la Loi sur les conflits d’intérêts en exerçant indûment des pressions sur l’ancienne procureure générale Jody Wilson-Raybould pour que le Service des poursuites pénales en arrive à un accord de poursuite suspendue avec la firme SNC-Lavalin, accusée de corruption.

Or, un sondage Léger mené pour La Presse canadienne quelques jours après le dépôt du rapport du commissaire Dion démontre que l’affaire SNC-Lavalin ne semble pas nuire aux chances de réélection du Parti libéral.

De passage à Trois-Rivières, mardi, M. Trudeau a soutenu que les électeurs ne lui parlent pas du tout de cette affaire sur le terrain.