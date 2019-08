L’armée enquête sur un de ses réservistes

Ottawa — L’armée canadienne a annoncé mardi l’ouverture d’une enquête sur l’un de ses soldats, soupçonné d’appartenir à un groupe néonazi après avoir été vu en train de coller des affiches appelant les suprémacistes blancs à se préparer à une guerre raciale. L’ingénieur militaire, réserviste, a collé ces affiches à travers Winnipeg afin de recruter de nouveaux membres dans son groupe radical, appelé The Base, selon une enquête du Winnipeg Free Press qui a infiltré l’organisation. Ce regroupement est également accusé d’approuver les tueries de masse et de faire suivre un entraînement militaire à ses membres, selon le quotidien canadien. « Les Forces armées canadiennes (FAC) étaient au courant de possibles activités racistes et extrémistes d’un membre des FAC au Manitoba avant même les reportages (du Winnipeg Free Press) et mènent une enquête », a dit l’armée dans une déclaration à l’AFP.