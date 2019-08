Effondrement du Rana Plaza: la justice devra être rendue au Bangladesh

Il n’y aura pas de recours collectif contre Loblaws et sa marque de vêtements Joe Fresh en lien avec l’effondrement en 2013 de l’édifice bangladeshi abritant les manufactures de ses fournisseurs qui a fait 1130 morts et plus de 2500 blessés. La Cour suprême du Canada a refusé d’entendre la cause de quatre victimes, qui avaient été déboutées en instances inférieures.

Comme cela est son habitude pour des demandes d’autorisation, le plus haut tribunal du pays n’a pas fourni d’explication à sa décision.

Le Rana Plaza était un édifice commercial et industriel de neuf étages qui avait été construit en 2006, en périphérie de la capitale du Bangladesh, sans les approbations nécessaires. L’entreprise de vêtements New Wave, qui vendait environ la moitié de sa production à Loblaws par l’intermédiaire de Pearl Global, en occupait trois planchers. Le 23 avril 2013, la veille de l’effondrement, des fissures avaient été constatées et le Rana Plaza avait été évacué par la police. Mais les gestionnaires de New Wave avaient déclaré que l’édifice était sécurité et avaient exigé des travailleurs qu’ils reprennent le boulot le lendemain sans quoi ils seraient congédiés. Le jour fatidique, une panne d’électricité a forcé l’utilisation de génératrice et les vibrations de celles-ci auraient précipité l’effondrement.

Les quatre victimes (trois blessés et un homme dont les deux fils et une belle-fille sont décédés dans l’effondrement) s’adressaient aux tribunaux canadiens pour obtenir le droit de mener un recours collectif. Elles plaidaient qu’il y avait eu « négligence » et que les intimés étaient responsables « par procuration ». Elles réclamaient 2 milliards de dollars de Loblaws, de sa filiale Joe Fresh et de Veritas Bureau, une firme embauchée par le géant de l’alimentation pour mener des « audits sociaux » chez ses fournisseurs et ainsi s’assurer que les travailleurs y sont respectés. Bureau Veritas avait effectué deux audits chez New Wave en 2011 et 2012 ayant décelé un total de 30 problèmes, mais aucun ne portait sur l’intégrité du bâtiment abritant le manufacturier.

Un tribunal ontarien a rejeté en 2017 la demande de recours collectif, notamment au motif que les réclamations pour tort doivent être gouvernées par la loi s’appliquant au territoire où le tort a été subi, dans ce cas-ci le Bangladesh. Or, au Bangladesh, le délai de prescription pour ce genre de situation est d’un an et il était expiré au moment du dépôt de la requête. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu cette décision en décembre dernier, en soulignant que Loblaws « n’avait aucun contrôle sur la manière dont Pearl Global et New Wave mènent leurs activités manufacturières ou traitent leurs employés ».

Joe Fresh avait volontairement versé 5 millions de dollars aux victimes dans la foulée de l’accident.

Le Bangladesh poursuit 38 personnes pour meurtre en lien avec cette tragédie. Il a déposé des accusations contre trois autres personnes qui ont aidé le propriétaire du Rana Plaza, Sohel Rana, à essayer de fuir le pays. M. Rana a été condamné en 2017 à trois ans de prison pour corruption et les accusations de meurtre pesant contre lui font toujours l’objet de procédures judiciaires.