Le député conservateur Deepak Obhrai a succombé à un cancer du foie à l’âge de 69 ans.

Les proches du politicien albertain rapportent qu’il est décédé vendredi à Calgary. Il était alors entouré des siens.

M. Obhrai représentait la circonscription de Calgary Forest Lawn depuis 1997 et il était le doyen du caucus du Parti conservateur du Canada.

En tant que secrétaire parlementaire, il avait établi un nombre d’années record au service d’un ministre canadien des Affaires étrangères. Il est également le député indo-canadien à avoir siégé le plus longtemps au Parlement.

Né et élevé en Tanzanie, M. Obhrai a mené ses études sur trois continents avant de s’installer à Calgary avec sa famille en 1977.

Il était sur le point de se présenter à ses huitièmes élections fédérales à l’automne, mais un cancer du foie de stade 4 lui avait été diagnostiqué quelques semaines auparavant.

Un communiqué publié par ses proches samedi indique qu’ils ont été « choqués par son départ soudain ».

« Nous voulons que tous ses amis, ses électeurs de Calgary Forest Lawn, ses partisans à travers le monde et tous ses collègues sachent que leur soutien et leur amour pour notre père continuaient de l’encourager à briser chaque plafond de verre et à surmonter tous les obstacles, afin qu’il puisse continuer de faire ce qu’il aimait le plus : défendre les droits de la personne », peut-on lire dans leur déclaration.

Le chef conservateur, Andrew Scheer, a salué la « bataille courte, mais courageuse » de son collègue et ancien rival dans la course à la direction du parti.

Sa campagne pour l’investiture « témoignait de ses solides croyances dans la liberté, la prospérité et l’inclusion », a-t-il ajouté.

« Deepak était une source de joie constante au sein du caucus conservateur. Il illuminait chaque pièce dans laquelle il entrait et apportait souvent de la chaleur, de la gentillesse et de l’humour dans nos délibérations », a souligné M. Scheer.

Le premier ministre Justin Trudeau a lui aussi tenu à rendre hommage à cet élu de l’opposition.

« Notre famille parlementaire pleure un collègue et ami exceptionnel aujourd’hui. Deepak Obhrai a consacré sa vie à servir la population avec la plus haute intégrité, et il va beaucoup nous manquer », a-t-il écrit sur Twitter.

M. Obhrai laisse dans le deuil sa femme Neena, ses enfants Priti, Kaajal et Amman ainsi que ses petits-enfants Davin Jacob et Evasha.

Les détails concernant les arrangements funéraires devraient être annoncés sous peu.