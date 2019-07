«Le Devoir» parmi les diffuseurs des prochains débats des chefs

Les médias qui assureront la production et la diffusion des deux débats des chefs — en français et en anglais — lors de la prochaine campagne électorale fédérale ont été dévoilés mercredi.



Il s’agit d’un partenariat comprenant Radio-Canada / CBC, Le Devoir, La Presse, L’actualité, HuffPost Canada et HuffPost Québec, le Toronto Star et Torstar Chain, CTV, ainsi que Global.



Les débats auront lieu dans la région d’Ottawa-Gatineau. La deuxième semaine d’octobre a été proposée pour la tenue des deux événements (le 7 pour le débat en anglais et le 10 pour celui en français), mais ces dates pourraient être sujettes à changement.



L’annonce du partenariat a été faite par la Commission des débats des chefs. Cette commission a été mise sur pied par le gouvernement Trudeau l’an dernier afin de s’assurer que la prochaine campagne électorale offre aux électeurs au moins un débat en français et un autre en anglais. Les libéraux ont nommé au poste de commissaire l’ancien gouverneur général David Johnston.



« Ce partenariat est en mesure de rejoindre un grand nombre de Canadiens, partout au pays, sur une grande variété de plateformes », a commenté M. Johnston par voie de communiqué, mercredi. Celui-ci devra produire à terme un rapport sur « les conclusions, les leçons et les recommandations qui serviront à déterminer l’avenir de la Commission des débats ».

D’autres détails suivront.