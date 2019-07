Quatre entreprises invitées à soumissionner pour remplacer les CF-18

Le gouvernement fédéral demande officiellement à quatre entreprises de soumissionner pour fournir 88 « chasseurs évolués » à l’Aviation royale, pour remplacer les chasseurs CF-18 vieillissants, en service depuis plus de 35 ans.

Après des années de paralysie et de reprise du processus pour remplacer les CF-18, basés notamment à Bagotville, le gouvernement libéral travaille depuis près de trois ans sur les détails de l’acquisition des nouveaux chasseurs pour l’armée de l’air.

Selon le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, les entreprises Saab, Airbus, Lockheed Martin et Boeing ont jusqu’à cet automne pour démontrer qu’elles peuvent satisfaire aux exigences du Canada en matière de sécurité et d’« interopérabilité » avec les forces armées des pays alliés.

À la suite des commentaires du gouvernement, les soumissionnaires pourront modifier et soumettre à nouveau leur offre au printemps 2020, dans le cadre d’une « proposition initiale ».

En annonçant l’appel d’offres, mardi, le gouvernement a souligné que « tous les fournisseurs seront tenus de présenter un plan sur des retombées économiques (au Canada) correspondant à la valeur du contrat proposé ».

Les propositions seront évaluées en fonction des exigences de mérite technique (60 %), des coûts (20 %) et des retombées économiques pour le Canada (20 %).

L’entreprise qui décrochera le contrat sera choisie « au début de 2022 » et les premiers avions devraient être livrés « dès 2025 », précise le communiqué du ministère.