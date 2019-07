Le Conseil de la fédération se conclut sur un désaccord autour du pétrole albertain

Les premiers ministres provinciaux quittent Saskatoon sur un désaccord profond autour du pétrole des prairies. Un désaccord nuisant à l’unité canadienne, selon le chef du gouvernement albertain, Jason Kenney.

« Le niveau de frustration et d’aliénation qui existent en Alberta en ce moment à l’endroit d’Ottawa et de la fédération est, je suis persuadé, à son plus haut », a-t-il fait valoir, au terme de la rencontre estivale des premiers ministres provinciaux et territoriaux, jeudi après-midi. « Trop souvent, il semble que nous avons des partenaires dans la fédération, incluant à Ottawa, qui veulent nous écraser », a-t-il ajouté.

M. Kenney reproche notamment au Québec de faire obstacle à l’exportation du pétrole canadien, même s’il reçoit des milliards de dollars en paiements de péréquation. 13 milliards en 2019.

De « remarquables patriotiques », les Albertains ont partagé les recettes de l’exploitation de leurs ressources naturelles et « ont été fiers de la faire », a fait remarquer l’élu conservateur.

Le premier ministre albertain a réitéré jeudi que le gouvernement fédéral a toute l’autorité nécessaire pour approuver un oléoduc transprovincial même s’il n’obtient pas l’assentiment de toutes les provinces se trouvant sur son tracé.

« Au-delà de la Constitution et de la légalité de certains gestes, il reste quand même de la politique. En bout de ligne, ce sont les citoyens qui s’expriment autant à une élection fédérale, qu’une élection provinciale. Donc, il y a aussi une partie politique importante », a rétorqué le chef du gouvernement québécois, François Legault.

Le gouvernement québécois s’oppose à la construction d’un oléoduc sur son territoire puisqu’un tel projet n’obtient pas l’acceptabilité sociale, selon M. Legault. « Au Québec, il y a une majorité de Québécois qui ne veulent pas avoir un nouveau pipeline de pétrole », a-t-il répété inlassablement depuis son arrivée dans les Prairies, mardi. Il a dit appuyer ses dires sur des sondages effectués sur le projet Énergie Est, qui a été abandonné à l’automne 2017.

