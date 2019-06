SNC-Lavalin: un procès devant juge seul

Accusée de fraude et de corruption pour ses agissements en Libye, la firme d’ingénierie et de construction SNC-Lavalin a choisi de ne pas remettre son sort entre les mains d’un jury et de plutôt subir son procès criminel devant un juge seul. Son choix a été rendu public vendredi matin au palais de justice de Montréal. L’entreprise établie à Montréal a été citée à procès le 29 mai dernier. SNC-Lavalin a bien tenté d’éviter ce procès en cherchant à obtenir un accord de réparation, mais les procureurs fédéraux ont refusé cette demande. Le dossier sera de retour en cour le 20 septembre.