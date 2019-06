Une taxe carbone de 102 $ pour atteindre les cibles de Paris

La taxe sur le carbone d’Ottawa devrait passer de 50 $ à 102 $ la tonne si le Canada veut atteindre les cibles de réduction de gaz à effet de serre prévues à l’Accord de Paris, conclut le directeur parlementaire du budget. Mais le chien de garde budgétaire fédéral reconnaît que les tendances économiques pourraient varier tellement d’ici là qu’il est aussi envisageable qu’aucune augmentation du prix ne soit nécessaire.

Le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30 % par rapport à leur niveau de 2005 d’ici 2030. Cela implique de ramener ses émissions à 513 mégatonnes (Mt) d’équivalent CO2. Or, le gouvernement fédéral reconnaît qu’avec son plan actuel de lutte contre les changements climatiques, il ramènera seulement ses émissions à 592 Mt en 2030.

Pour combler cet écart de 79 Mt, le directeur parlementaire du budget (DPB) estime qu’il faudrait augmenter la taxe sur le carbone. Celle-ci est de 20 $ la tonne d’équivalent CO2 et passera graduellement à 50 $ la tonne d’ici 2022. Le DPB calcule qu’elle devrait continuer à augmenter au-delà de 2022, de 6 $ en 2023, de 18 $ en 2025 et ainsi de suite pour atteindre une augmentation de 52 $ en 2030.

Cette taxe bonifiée devrait, pour avoir l’effet désiré, s’appliquer à plus de secteurs industriels et à toutes les provinces et tous les territoires. À l’heure actuelle, la taxe carbone ne s’applique que dans quatre provinces ne s’étant pas dotées d’un plan de lutte contre les changements climatiques jugé suffisant par Ottawa, soit la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. L’Alberta, dont le nouveau gouvernement conservateur abandonnera plusieurs mesures vertes, s’ajoutera probablement bientôt à la liste.

Ainsi, dans les quatre (ou cinq) provinces où il existe déjà une taxe carbone, celle-ci atteindrait 102 $ la tonne en 2030, alors que dans les autres provinces n’y étant pas déjà soumises, cette nouvelle tarification fédérale atteindrait plutôt 52 $ la tonne en 2030. Toutefois, si ces provinces continuaient à bonifier leur plan de manière à avoir un impact similaire, alors la taxe fédérale ne serait peut-être pas nécessaire.

Dans son rapport, le DPB Yves Giroux admet qu’il s’agit d’une suggestion de sa part. Le gouvernement canadien pourrait décider de prendre des moyens différents pour atteindre ses objectifs. « Un certain nombre de politiques pourraient être introduites pour combler l’écart des émissions de GES, qui imposeraient toutes soit un prix explicite sur le carbone (une imposition/redevance sur les combustibles ou un système de plafonnement et d’échange), soit un prix caché sur le coût des biens et services (mesures réglementaires ou subventions) », est-il écrit.

M. Giroux souligne toutefois que la taxe sur le carbone est le mécanisme le plus efficace. « Une tarification sur le carbone qui s’applique à l’ensemble des secteurs est plus efficace que des interventions ciblées », dit-il, tout en reconnaissant que cela est moins populaire parce que plus visible.

Des projections hypothétiques

Le DPB admet par ailleurs que comme toute projection économique, celle-ci est susceptible de changer selon l’évolution de l’économie canadienne. « Il y a d’énormes incertitudes lorsqu’on projette les GES », a rappelé M. Giroux. Ainsi, si le PIB devait croître plus rapidement que prévu (avec accroissement de l’activité économique et émissions supplémentaires à la clé), alors la taxe sur le carbone devrait atteindre plutôt 138 $ la tonne en 2030 pour permettre au Canada de respecter ses cibles.

Inversement, un PIB croissant moins rapidement « permettrait d’atteindre la cible de l’Accord de Paris sans exiger une tarification supplémentaire du carbone ». La taxe pourrait alors demeurer à 50 $ la tonne. De même, si les progrès technologiques survenaient plus rapidement, une tarification ne serait pas nécessaire non plus.

Le DPB calcule que cette tarification supplémentaire du carbone aurait un léger impact sur l’économie. Le produit intérieur brut (PIB) serait en 2030 de 0,35 % moindre que ce qu’il serait sans taxe. La croissance serait affectée de même manière. « Au lieu d’une croissance économique canadienne de 1,65 % par année en moyenne de 2023 à 2030 en vertu des politiques et des mesures actuelles, nous prévoyons une croissance de 1,60 % par année en moyenne au cours de la même période avec une tarification supplémentaire sur le carbone. »