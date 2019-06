À Montréal, Jason Kenney plaide en faveur du pétrole de l’Alberta

Notant la quantité de pétrole toujours consommée par les Québécois, le premier ministre de l’Alberta Jason Kenney croit qu’ils devraient se le procurer au pays, et non l’importer de l’étranger.

«Le pétrole consommé par les Québécois doit provenir du Canada», a-t-il affirmé mercredi matin, au cours d’une discussion sur l’avenir énergétique, à la Conférence de Montréal du Forum économique des Amériques.

Il espère aussi que les Québécois comprennent «la frustration des Albertains».

L’Alberta est empêchée par les politiques canadiennes de remettre de l’argent dans les coffres du Canada — de l’argent qui a pourtant bien profité au Québec au cours des années, dit-il.

Le premier ministre a ainsi repris l’un de vieux arguments qu’il remâche depuis des années: le Québec profite de versements de péréquation grâce aux autres provinces canadiennes, dont l’Alberta.

Il a d’ailleurs félicité le premier ministre François Legault qui a exprimé son souhait de moins dépendre de cette péréquation. M. Kenney doit rencontrer M. Legault plus tard mercredi, à Québec.

Pétrole nord-américain

Selon le plus récent rapport «État de l’énergie au Québec», de la chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, la quasi-totalité du pétrole consommé provient déjà d’Amérique du Nord.

Concrètement, 94 % des approvisionnements en pétrole brut de la province provenaient d’Amérique du Nord au 30 juin 2018. Quelque 53 % de ce pétrole provenaient de l’Ouest canadien et 40 % des États-Unis. Le reste provenait d’Algérie.

Ce sont actuellement les deux compagnies pétrolières propriétaires des raffineries de la province qui décident de la provenance du pétrole brut qui est traité ici. Or, la pétrolière Suncor, qui possède la raffinerie de Montréal, et Valero, qui exploite celle qui est située à Lévis, n’ont pas voulu préciser au Devoir si elles accepteraient d’acheter uniquement du pétrole canadien.

Chez Valero, qui possède une capacité de raffinage de 265 000 barils par jour, le directeur, Affaires publiques et gouvernementales, Louis-Philippe Gariépy, a ainsi fait valoirle mois dernier que la question de l’approvisionnement en pétrole brut est «complexe».

«Elle dépend de conditions de marché et aussi des attributs propres à chaque type de brut. Au cours des dernières années, notre approvisionnement en brut de l’Ouest canadien a fluctué entre 30 % et 70 %. La clé de notre succès et de notre pérennité réside dans notre flexibilité d’approvisionnement et notre capacité à demeurer concurrentiels dans un marché très compétitif», a-t-il expliqué, dans une réponse écrite.

Informations confidentielles

«Pour des raisons de nature concurrentielle, nous ne précisons pas les volumes ou les emplacements spécifiques», a répondu pour sa part le porte-parole de Suncor, Dean Dussault. Il a toutefois renvoyé Le Devoir à un document de l’entreprise qui indique que «l’approvisionnement en pétrole brut se fait aux prix du marché au moyen d’opérations au comptant effectuées sur le marché ou encore de contrats qui peuvent être résiliés moyennant un court préavis».

Quant aux approvisionnements destinés précisément à sa raffinerie montréalaise, Suncor souligne qu’elle peut recevoir du brut provenant du pipeline 9B, d’Enbridge, mais aussi du pipeline Portland-Montréal, par pétroliers ou encore par wagons-citernes. En 2018, la majorité du pétrole raffiné à Montréal provenait du pipeline 9B, a indiqué M. Dussault.

Cette diète pétrolière des raffineries présentes au Québec s’explique essentiellement par des facteurs économiques, selon le titulaire de la chaire, Pierre-Olivier Pineau. «C’est le prix et la disponibilité qui expliquent les approvisionnements. S’il y a beaucoup de pétrole américain, c’est que celui-ci est plus léger que le canadien et à très bon prix aussi. Les raffineries optent pour ce pétrole. Si l’Algérie était prête à baisser ses prix pour être plus compétitive que le pétrole nord-américain, alors les raffineries changeraient dès que ce serait contractuellement possible, c’est-à-dire en quelques semaines ou moins », a-t-il expliqué.

«Elles ne sont guidées que par le prix. La provenance du pétrole leur importe peu, voire pas du tout», a également souligné M. Pineau.

Avec La Presse canadienne